Благоустройство, водоснабжение и сфера здравоохранения. Вопросы, которые больше всего волнуют жителей Несвижского района, 28 мая детально разобрали на областном уровне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко провел личный прием граждан в Несвиже. К губернатору обращались с разными проблемами – от качества питьевой воды до ремонта местных дорог. Одна из актуальных тем – инициатива жителей агрогородка Высокая Липа и деревни Бояры. Они просят вернуть местному озеру статус разрешенного для купания. Председатель Миноблисполкома поручил профильным службам оперативно провести обследование дна водоема, чтобы найти безопасное для людей решение.

Светлана Якубова, жительница деревни Бояры Несвижского района:

Давно действует это озеро. Мы всегда на нем купались. Оно наше. Такое место силы притяжения. Очень много людей. Оно, правда, проточное, чистое, с дамбой. Мы уверены, что оно абсолютно подходит для купания. Хоть службы что-то сказали другое. Надеемся на положительное решение. Я думаю, что губернатор заинтересовался.