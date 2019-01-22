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Алина Загитова главный претендент на победу на ЧЕ в Минске – Илья Авербух

22 января 2019 07:47
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Новости России. Фигурист и хореограф Илья Авербух назвал Алину Загитову фавориткой чемпионата Европы по фигурному катанию.

Об этом Авербух заявил в большом интервью ТАСС, в котором рассказал об ожиданиях от первенства Старого Света.

Алина Загитова главный претендент на победу на ЧЕ в Минске – Илья Авербух-1

Фото: instagram.com/averbukhofficial

По словам известного фигуриста, отрыв российского женского одиночного катания от европейского составляет даже не один, а несколько шагов. Илья Авербух отметил, что на ЧЕ российские фигуристки одиночницы могут занять весь пьедестал.

Илья Авербух: «Минск-Арена» – замечательная площадка для ЧЕ (читать далее).

Илья Авербух (в интервью ТАСС):
Думаю, что на 80 процентов, если не больше, так и будет. Только если наши девочки не начнут откровенно проигрывать сами себе.

Алина Загитова главный претендент на победу на ЧЕ в Минске – Илья Авербух-4

Фото: instagram.com/azagitova

Фигурист добавил, что, по его мнению, Алина Загитова – «абсолютный лидер этого сезона и главный претендент на победу». А фигуристки Софья Самодурова и Станислава Константинова, по словам Ильи Авербуха, находятся в равных условиях и кто из девушек откатается лучше, у той появится шанс быть выше.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ (смотрите здесь).

# Фигурное катание # Алина Загитова # Илья Авербух

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