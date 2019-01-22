Алина Загитова главный претендент на победу на ЧЕ в Минске – Илья Авербух

Об этом Авербух заявил в большом интервью ТАСС, в котором рассказал об ожиданиях от первенства Старого Света.

По словам известного фигуриста, отрыв российского женского одиночного катания от европейского составляет даже не один, а несколько шагов. Илья Авербух отметил, что на ЧЕ российские фигуристки одиночницы могут занять весь пьедестал.

Илья Авербух: «Минск-Арена» – замечательная площадка для ЧЕ (читать далее).

Илья Авербух (в интервью ТАСС):

Думаю, что на 80 процентов, если не больше, так и будет. Только если наши девочки не начнут откровенно проигрывать сами себе.