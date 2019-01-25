Тарасова и Тутберидзе, Мишин и Орсер. Кто сегодня делает фигуристов-чемпионов?

Во многих видах спорта тренеры, когда их воспитанникам улыбается фортуна, частенько остаются как бы за бортом. Или в тени славы. Все почести достаются медалистам. В фигурном катании по-другому: наставников мы всегда видим не за бортом – за бортиком. Мишин, Тарасова, Тутберидзе, Орсер… Эти имена мир слышит всегда, как только их ученики занимают места на пьедесталах. Вот катится в Минске к «золоту» Алина Загитова – с ней рядом Тутберидзе. Наступает на пятки лидеру Софья Самодурова – по-отечески обнимает девочку Мишин…



Источник фото: instagram.com/sofia_samodurova/

Тренеры многих участников минского чемпионата Европы – люди легендарные. Большинство из них когда-то сами покоряли вершины. Как не вспомнить золотые взлеты Алексея Мишина, Тамары Москвиной, Брайана Орсера. А кто-то на катке подавал большие надежды, да в силу обстоятельств (спорт есть спорт!) ушел со льда, зато вырос в мудрого и умелого педагога. Это мы о Татьяне Тарасовой, Этери Тутберидзе и других талантливых тренерах, не ставших в свое время чемпионами.

Белорусским любителям фигурного катания повезло. И не только потому, что они могут видеть выступления своих кумиров. В Минске собралось целое созвездие прославленных тренеров. А их жизнь многих тоже интересует. Что они чувствуют, стоя за бортиком? Татьяна Анатольевна Тарасова, пожалуй, самый известный сегодня наставник в фигурном катании. И не только в России. Наверное, не бывает крупных турниров, где бы ее не видели зрители – непременно в шубке, ярком шарфе и в очках на кончике носа.

Тарасова всегда – как центр притяжения тренеров, спортсменов, фанатов своих и чужих. Сегодня Татьяна Анатольевна, говорят, сама не тренирует. Но что значит авторитет! Есть у кого учиться! Это ведь она воспитала Роднину и Зайцева, Бестемьянову и Букина, Алексея Ягудина и еще с десяток мировых звезд. Всего ученики Тарасовой с олимпиад, мировых и европейских чемпионатов привезли полсотни золотых медалей. И с такой-то славой она совершенно открытый и доступный человек. Всем известно, что Тарасова приходит к катку заранее, чтобы перекинуться парой слов с коллегами и спортсменами, дать интервью прессе, а болельщикам автографы. «Фото на память?» – «А пожалуйста!» «Понравились ли белорусские драники?» – «Я всегда их в Минске заказываю». Таких, как Тарасова, и любят, и уважают, к таким тянутся.



Источник фото: instagram.com/t.a.tarasova

Тренеры фигурного катания есть везде, где есть катки. Их много. Но пул тех, кто показывает результат, небольшой. И все начинающие и подающие надежды хотят у таких заниматься. Этери Тутберидзе – из их числа. Она не такая разговорчивая дама, как ее бывшая наставница Татьяна Анатольевна, о делах не слишком откровенничает. Но труды Этери тоже хорошо известны в ледовом сообществе. Сочинскую Олимпиаду выиграла ее воспитанница Юля Липницкая, блистали в Пхёнчхане Медведева и Загитова.

Сейчас Тутберидзе опекает Загитову и несколько очень перспективных российских юниоров, грузина Мориса Квителашвили, казашку Элизабет Турсынбаеву. Из-за бортика она всегда следит за подопечными взглядом царицы: заботливо и строго. Сама ведь на заре карьеры пахала как проклятая. В 5 утра вставала, в 6.30 уже на коньках, через ушибы и ссадины училась крутить двойной аксель и тройной тулуп, пока не остановила серьезная травма.

Фото: instagram.com/team_tutberidze

Но за её красивой внешней строгостью нетрудно разглядеть материнское беспокойство о детях. У неё ведь и своя дочь есть. В одном из интервью Этери говорила, что её воспитанники проживают с ней свое детство, юность, и поэтому она должна вырастить из каждого прежде всего хорошего человека. «А когда ребенок катается, моя душа всегда с ним», – признавалась Этери Георгиевна. Конечно, у нее не такой послужной список, как у мэтра Алексея Мишина.



Источник фото: instagram.com/sofia_samodurova/

Сам неоднократно был призером чемпионатов мира и Европы, чемпионом СССР. Став тренером, учился спортивной педагогике в США и Германии. Там школа фигурного катания, может, и не лучше советской, но своя, другая. Её тоже надо знать. Дома привел на пьедестал Ягудина и Плющенко. На ЧЕ-1999 оба они, а с ними и третий «мишинский» – Алексей Урманов, оккупировали все до единой ступеньки. Это редкий в спорте случай. Сейчас «отец» этих трех мушкетеров, а ныне «дедушка» Софьи Самодуровой и Елизаветы Туктамышевой, успешно тренирует и Каролину Костнер, выступающую под флагом Италии. Имя её высоко стоит в международной иерархии фигуристов. Чемпионка мира, призер Олимпиады в Сочи, пятикратная чемпионка Европы… Жалко, что эта красавица не приехала в Минск. Соперничество за медали среди девчонок было бы куда горячее.

Фото: instagram.com/mskostner

Кстати, элитные тренеры по фигурному катанию – люди, можно сказать, без гербов и флагов. Обратили внимание? Мишин тренирует и русских, и вот итальянку. Среди учеников Тутберидзе есть грузин и казашка. У Жулина – белорусская пара.



Источник фото: instagram.com/anya.kublikova/

Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ Но, бесспорно, самый большой интернационал собрал канадский гуру Брайан Орсер. Это под его крыло недавно перебралась россиянка Женя Медведева. Среди его воспитанников – кореянка Ким Ю-На, японец Юдзуру Ханю, испанец Хавьер Фернандес, американец Адам Риппон, финнка Беата Папп. Список можно продолжать. Но ограничимся комплиментом: мало кто из тренеров создавал столько звезд в последнее десятилетие. У Брайана это хорошо получается. Он ведь и сам когда-то был орёл: чемпион мира, двукратный серебряный призер Олимпиад, восемь раз подряд был первым в Канаде. Такой плохо кататься не научит.

Ученики Орсера. Фото: instagram.com/brianorser