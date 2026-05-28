Телефоны, смарт-очки и шпаргалки: в КГК рассказали о нарушениях на ЦЭ и ЦТ

14 абитуриентов удалены за нарушения из аудиторий в 1-й день сдачи ЦТ и ЦЭ, информирует официальный Telegram-канал КГК Беларуси.

Предварительные итоги 1-го дня испытаний сотрудники КГК подвели совместно с представителями Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании.

Сообщает, что фактов серьезных нарушений не зафиксировано. При этом с ЦЭ удалены 9 человек, а с ЦТ – 5. Отстраненные во время вступительных испытаний пронесли и использовали мобильные телефоны, наушники, шпаргалки. В 2026 году один из абитуриентов предпринял попытку применить смарт-очки.

В ведомстве напомнили, что при таких обстоятельствах результаты аннулируются.

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