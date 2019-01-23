«Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 150 спортсменов из 30 стран.

Екатерина Жилянина, СТВ: Я не буду углубляться в результаты. Скажу лишь, что болельщики с нетерпением ждали выход на лед олимпийской чемпионки россиянки Алины Загитовой.

Днем 23 января уже выступили с короткой программой фигуристки. Произвольная – 25 января, тогда и станет известно имя победительницы.

Алина Загитова, участница чемпионата Европы по фигурному катанию (Россия):

Мы с тренерами решили то, что мне нужно развиваться, и выбрали такую очень сложную композицию. И я не могла вжиться в нее, потому что это был совершенно другой для меня образ.

«Русская дюймовочка» Алина Загитова в Минске оправдает надежды России?

После чемпионата России было чуть-чуть сложно опять выйти на тренировку, но мне очень помогли тренеры и родственники. После чемпионата России я почти сразу поехала в родной город.