Прямой эфир

«Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ

23 января 2019 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 150 спортсменов из 30 стран.

«Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ-1

«Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ-3

Днем 23 января уже выступили с короткой программой фигуристки. Произвольная – 25 января, тогда и станет известно имя победительницы.

Екатерина Жилянина, СТВ:
Я не буду углубляться в результаты. Скажу лишь, что болельщики с нетерпением ждали выход на лед олимпийской чемпионки россиянки Алины Загитовой.

«Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ-6

Сама Алина осталась довольна первым соревновательным днем. А также качеством минского льда.

«Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ-9

Алина Загитова, участница чемпионата Европы по фигурному катанию (Россия):
Мы с тренерами решили то, что мне нужно развиваться, и выбрали такую очень сложную композицию. И я не могла вжиться в нее, потому что это был совершенно другой для меня образ.

«Русская дюймовочка» Алина Загитова в Минске оправдает надежды России?

После чемпионата России было чуть-чуть сложно опять выйти на тренировку, но мне очень помогли тренеры и родственники. После чемпионата России я почти сразу поехала в родной город.

«Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ-12

Что я делала перед этим днем? Я просто лежала, отдыхала и настраивалась на короткую.

# Фигурное катание # Алина Загитова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ
23 января 2019 16:47

Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ

Церемония открытия ЧЕ по фигурному катанию в Минске. Рассказываем о фишках мероприятия
23 января 2019 14:00

Церемония открытия ЧЕ по фигурному катанию в Минске. Рассказываем о фишках мероприятия

«Русская дюймовочка» Алина Загитова в Минске оправдает надежды России?
23 января 2019 13:59

«Русская дюймовочка» Алина Загитова в Минске оправдает надежды России?