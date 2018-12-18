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От красной балерины до тигрёнка. Образы фигуристки Алины Загитовой на льду

18 декабря 2018 15:36
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Новости России. На этой неделе – с 20 по 23 декабря – в Саранске состоится чемпионат России по фигурному катанию.

Одной из главных интриг называют дуэль Алины Загитовой и Евгении Медведевой. В начале года девушки стали обладательницами олимпийских наград: Алина завоевала золото, а Евгения – серебро.

«И она мне не пишет, и я не пишу». Загитова рассказала, как общается с Медведевой (читать далее). 

Алина Загитова в интервью называла фигурное катание «женственным видом спорта».

Перед стартом чемпионата России и чемионата Европы, который состоится в январе в Минске, мы собрали самые яркие костюмы 16-летней спортсменки.   

От красной балерины до тигрёнка. Образы фигуристки Алины Загитовой на льду-1

Фото: instagram.com/azagitova

От красной балерины до тигрёнка. Образы фигуристки Алины Загитовой на льду-3

Фото: instagram.com/azagitova

От красной балерины до тигрёнка. Образы фигуристки Алины Загитовой на льду-5

Фото: instagram.com/azagitova

От красной балерины до тигрёнка. Образы фигуристки Алины Загитовой на льду-7

От красной балерины до тигрёнка. Образы фигуристки Алины Загитовой на льду-9

Фото: fsrussia.ru

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова # Фотофакт

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