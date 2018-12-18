От красной балерины до тигрёнка. Образы фигуристки Алины Загитовой на льду

Новости России. На этой неделе – с 20 по 23 декабря – в Саранске состоится чемпионат России по фигурному катанию.

Одной из главных интриг называют дуэль Алины Загитовой и Евгении Медведевой. В начале года девушки стали обладательницами олимпийских наград: Алина завоевала золото, а Евгения – серебро.

«И она мне не пишет, и я не пишу». Загитова рассказала, как общается с Медведевой (читать далее).

Алина Загитова в интервью называла фигурное катание «женственным видом спорта».

Перед стартом чемпионата России и чемионата Европы, который состоится в январе в Минске, мы собрали самые яркие костюмы 16-летней спортсменки.