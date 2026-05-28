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В Минске проходит международный семинар государств-членов ШОС

28 мая 2026 14:10
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Искусственный интеллект приносит новые вызовы и трансформирует государственное управление. При этом, аудит – одна из тех сфер, которая, получает мощнейший инструмент благодаря технологиям и также вынуждена качественно видоизменяться. Об этом сегодня, 28 мая, было заявлено на международном семинаре государств-членов ШОС. Эксперты в Минске обсуждают вопросы цифровизации аудиторской деятельности, использования IT-технологий и искусственного интеллекта. Это уникальная площадка для презентации собственных наработок в данных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит международный семинар государств-членов ШОС-2

Так, Комитет госконтроля Беларуси поэтапно развивает цифровую инфраструктуру. Базы данных позволяют за считанные минуты составить полный профиль любого субъекта хозяйствования. Система фиксирует риски, слабые стороны и потенциальные нарушения. Это помогает контролерам максимально взвешенно и точечно выбирать объекты для будущих проверок.

В Минске проходит международный семинар государств-членов ШОС-4

Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси:
Сегодня в каждом государстве каждый день совершаются миллионы финансовых операций, заключаются десятки тысяч различных сделок. И оценить их законность с использованием обычных традиционных методов контроля крайне проблематично, даже, наверное, я сказал бы, практически невозможно. Поэтому цифровизация аудита – это не просто необходимость, это инструментарий, позволяющий осуществлять контроль максимально эффективно, с наилучшей производительностью и наибольшей отдачей для государства.

Опытом делятся делегации из 9 стран. Особое внимание к развитию искусственного интеллекта и цифровой экономики. Стороны выразили мнение, что государствам-участникам необходимо усилить интеграцию в данных направлениях.

В Минске проходит международный семинар государств-членов ШОС-6

Шукла Амритеш, заместитель директора Департамента по аудиту Управления контролера и генерального аудитора Индии:
Одно из направлений нашей деятельности – разработка собственных языковых моделей. Эти разработки мы и хотим презентовать здесь, как мы используем не только свою национальную модель искусственного интеллекта, но также спутники и дроны, которые помогают нам в этой работе. И мы попробуем также представить то видение, какую роль эти технологии могут играть в процессе аудита, и то, как они вносят вклад в общее развитие государства.

Эксперты представляют конкретные кейсы. Так, Счетная палата России презентовала единую цифровую платформу государственного аудита, которая позволяет более эффективно анализировать госзакупки и выявлять нарушения.

# Комитет государственного контроля Республики Беларусь # Дмитрий Захаров

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