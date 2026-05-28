В Минске проходит международный семинар государств-членов ШОС
Искусственный интеллект приносит новые вызовы и трансформирует государственное управление. При этом, аудит – одна из тех сфер, которая, получает мощнейший инструмент благодаря технологиям и также вынуждена качественно видоизменяться. Об этом сегодня, 28 мая, было заявлено на международном семинаре государств-членов ШОС. Эксперты в Минске обсуждают вопросы цифровизации аудиторской деятельности, использования IT-технологий и искусственного интеллекта. Это уникальная площадка для презентации собственных наработок в данных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Комитет госконтроля Беларуси поэтапно развивает цифровую инфраструктуру. Базы данных позволяют за считанные минуты составить полный профиль любого субъекта хозяйствования. Система фиксирует риски, слабые стороны и потенциальные нарушения. Это помогает контролерам максимально взвешенно и точечно выбирать объекты для будущих проверок.
Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси:
Сегодня в каждом государстве каждый день совершаются миллионы финансовых операций, заключаются десятки тысяч различных сделок. И оценить их законность с использованием обычных традиционных методов контроля крайне проблематично, даже, наверное, я сказал бы, практически невозможно. Поэтому цифровизация аудита – это не просто необходимость, это инструментарий, позволяющий осуществлять контроль максимально эффективно, с наилучшей производительностью и наибольшей отдачей для государства.
Опытом делятся делегации из 9 стран. Особое внимание к развитию искусственного интеллекта и цифровой экономики. Стороны выразили мнение, что государствам-участникам необходимо усилить интеграцию в данных направлениях.
Шукла Амритеш, заместитель директора Департамента по аудиту Управления контролера и генерального аудитора Индии:
Одно из направлений нашей деятельности – разработка собственных языковых моделей. Эти разработки мы и хотим презентовать здесь, как мы используем не только свою национальную модель искусственного интеллекта, но также спутники и дроны, которые помогают нам в этой работе. И мы попробуем также представить то видение, какую роль эти технологии могут играть в процессе аудита, и то, как они вносят вклад в общее развитие государства.
Эксперты представляют конкретные кейсы. Так, Счетная палата России презентовала единую цифровую платформу государственного аудита, которая позволяет более эффективно анализировать госзакупки и выявлять нарушения.