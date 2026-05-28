Немецкий аналитик: Западу есть чему поучиться у Беларуси в обращении с прошлым

Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в XXI веке – основные темы II Международной межпартийной конференции в Бресте. Ее организатором выступает белорусская партия «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум объединил экспертов, политологов, представителей молодежного движения, а также 16 партийных организаций, в том числе Мьянмы, Лаоса, Зимбабве, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана. Делегация Беларуси озвучила идею построения безопасного и многополярного мира с равными правами для всех. Такую концепцию наша страна последовательно продвигает на различных международных площадках.

Эксперты отмечают – мир все больше переходит в эпоху многополярного устройства. При этом принципы международных отношений сталкиваются с проблемами из-за неправомерных действий некоторых стран, которые разжигают конфликты, вмешиваются во внутренние дела других государств. Поэтому принципы международных отношений должны формироваться при участии всех наций, особенно в вопросах глобального мира и безопасности.

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси: Для нас многополярность в американском толковании означает, что это их полюс, это их район, что они могут делать в Латинской Америке то, что хотят. И они никогда не переставали агрессивно вести себя в отношении Кубы, в отношении Латинской Америки. Сейчас с этим президентом и с этим госсекретарем вся эта агрессивность усиливается. Но нам некуда двигаться, мы выстоим, и мы будем побеждать.

Штефан Корте, немецкий аналитик:

В Бресте раньше я никогда не был. Сегодня впервые посетил Брестскую крепость. Даже того, что уже я успел увидеть, достаточно, чтобы понять. Это правильное, достойное отношение к истории. Именно так и надо. Западу есть чему у вас поучиться в обращении с прошлым.

По итогам работы первого дня Международной конференции принята резолюция. В документе закреплен призыв к скорейшему урегулированию существующих вооруженных конфликтов, представляющих угрозу глобальной безопасности, отмене противоправных санкций Запада в отношении государств, проводящих суверенную политику, восстановления приоритета международного права как единственного источника разрешения региональных и глобальных проблем.