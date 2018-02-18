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Губерниев о судействе в отношении Кушнира: «Ощущение такое, что либо спортсмен, либо сама Беларусь кому-то перешла дорогу»

18 февраля 2018 17:25
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев в эфире программы «Неделя» высказал своё мнение по поводу судейства в отношении нашего Антона Кушнира на ОИ-2018.    

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор (Россия):  
Хочу сказать, что я возмущен, как и был возмущен, когда до Олимпиады не допустили моих любимых белорусских гребцов-байдарочников. Очень сильная команда. Уровень судейства, когда Кушнир выступал, был, конечно, совершено непонятен. Ощущение такое, что либо спортсмен, либо сама Беларусь кому-то перешла дорогу. Это тот самый случай, когда спортсмен может штурмовать олимпийские рекорды. В этом виноваты судьи. Субьективный вид спорта. Что делать. Когда такое происходит? Весь мир видел силу белорусского спортсмена. Нужно ждать новых стартов и доказывать свою силу. Ничего другого не остается. Схожие моменты с российской командой. Нужно выйти и показать себя, как наши лыжники выходят и доказывают. Я очень переживаю за Беларусь и желаю удач олимпийской сборной.  

«Мы будем добиваться справедливости»: Козеко о ситуации с фристайлистом Кушниром  

Губерниев о судействе в отношении Кушнира: «Ощущение такое, что либо спортсмен, либо сама Беларусь кому-то перешла дорогу» -1

Губерниев о судействе в отношении Кушнира: «Ощущение такое, что либо спортсмен, либо сама Беларусь кому-то перешла дорогу» -3

Губерниев о судействе в отношении Кушнира: «Ощущение такое, что либо спортсмен, либо сама Беларусь кому-то перешла дорогу» -5

Губерниев о судействе в отношении Кушнира: «Ощущение такое, что либо спортсмен, либо сама Беларусь кому-то перешла дорогу» -7

Губерниев о судействе в отношении Кушнира: «Ощущение такое, что либо спортсмен, либо сама Беларусь кому-то перешла дорогу» -9

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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