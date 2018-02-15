Дарья Домрачева: Чувствовала себя нормально на стрельбе, почему так произошло, я не знаю

На Олимпиаде в Пхёнчхане завершилась биатлонная женская индивидуальная гонка на 15 километров.

Главные медальные надежды в этой дисциплине у белорусов были связаны с Дарьей Домрачевой. По дистанции наша спортсменка шла достаточно уверенно, лидируя после двух огневых рубежей. Однако три промаха в последней стрельбе лишили Домрачеву шансов сражаться за медаль. В итоговом протоколе она лишь 27-я.

В комментарии корреспонденту СТВ, которая находится в Пхёнчхане, Дарья Домрачева рассказала о результатах гонки.

Дарья Домрачева:

На данный момент нет объяснений никаких. Я хочу поговорить с Альфредом (Эдером), где были эти выстрелы, как такое произошло. Потому что по ощущениям, это не были какие-то отрывы. Не знаю. Чувствовала себя нормально на стрельбе, почему так произошло, я не знаю.

Домрачева также отметила, что в подобных ситуациях важно оставаться профессиональным спортсменом.

Надежда Скардино отстрелялась лучше – у нее один промах. Биатлонистка финишировала 10-ой. Ирина Кривко – 36-я, Динара Алимбекова – 56-я.

Победу в женской индивидуальной гонке отпраздновала шведка Ханна Оберг. Второй стала Анастасия Кузьмина из Словакии, третья – немка Лаура Дальмайер.