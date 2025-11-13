В Аргентине пригородный поезд сошёл с рельсов – 19 человек пострадали

В столице сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате пострадали 19 человек. ЧП по предварительной версии случилось при переводе стрелок. Несколько вагонов перекрыли соседние пути, из-за чего временно остановилось движение всех составов. Причины аварии специалисты установят после завершения экспертиз.