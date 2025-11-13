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В Аргентине пригородный поезд сошёл с рельсов – 19 человек пострадали

13 ноября 2025 05:57
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Чрезвычайное происшествие нарушило железнодорожное сообщение в Аргентине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине пригородный поезд сошёл с рельсов – 19 человек пострадали-2

В столице сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате пострадали 19 человек. ЧП по предварительной версии случилось при переводе стрелок. Несколько вагонов перекрыли соседние пути, из-за чего временно остановилось движение всех составов. Причины аварии специалисты установят после завершения экспертиз.

# Пригородные поезда

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