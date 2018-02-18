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«Мы будем добиваться справедливости»: Козеко о ситуации с фристайлистом Кушниром

18 февраля 2018 15:13
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Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу прокомментировал ситуацию с белорусскими спортсменами, которые не прошли в финал на ОИ-2018.  

Как сообщает БЕЛТА, Николай Козеко считает, что нужно изменить правила формирования судейских бригад в лыжной акробатике.  

Напомним, что в финал не прошел олимпийский чемпион Антон Кушнир, которому судьи занизили баллы.  

«Мы будем добиваться справедливости»: Козеко о ситуации с фристайлистом Кушниром-1

Фото: noc.by  

Тренер прокомментировал ситуацию со спортсменом.  

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:  
Всерьез еще не говорили на эту тему. Сгоряча он может наговорить сейчас чего угодно. В ситуации с невыходом в финал он оказался жертвой. Мы будем добиваться справедливости в Международной федерации. Президент НОК Беларуси Александр Лукашенко направил письмо в МОК. Будем разбираться. Конечно, сейчас могут найти «стрелочников», но ведь проблема гораздо глубже.  

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18 февраля состоялся финал лыжной акробатики среди мужчин. Белорусский участник Станислав Гладченко вышел в суперфинал, где занял шестое место, допустив ошибку при приземлении.  

Николай Козеко отметил, что прыжок спортсмена был выполнен «практически идеально».  

# Антон Кушнир # Фотофакт # Николай Козеко # Зимняя Олимпиада – 2018

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