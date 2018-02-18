«Мы будем добиваться справедливости»: Козеко о ситуации с фристайлистом Кушниром

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу прокомментировал ситуацию с белорусскими спортсменами, которые не прошли в финал на ОИ-2018.

Как сообщает БЕЛТА, Николай Козеко считает, что нужно изменить правила формирования судейских бригад в лыжной акробатике.

Напомним, что в финал не прошел олимпийский чемпион Антон Кушнир, которому судьи занизили баллы.