«Мы будем добиваться справедливости»: Козеко о ситуации с фристайлистом Кушниром

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу прокомментировал ситуацию с белорусскими спортсменами, которые не прошли в финал на ОИ-2018.
Как сообщает БЕЛТА, Николай Козеко считает, что нужно изменить правила формирования судейских бригад в лыжной акробатике.
Напомним, что в финал не прошел олимпийский чемпион Антон Кушнир, которому судьи занизили баллы.
Тренер прокомментировал ситуацию со спортсменом.
Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Всерьез еще не говорили на эту тему. Сгоряча он может наговорить сейчас чего угодно. В ситуации с невыходом в финал он оказался жертвой. Мы будем добиваться справедливости в Международной федерации. Президент НОК Беларуси Александр Лукашенко направил письмо в МОК. Будем разбираться. Конечно, сейчас могут найти «стрелочников», но ведь проблема гораздо глубже.
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18 февраля состоялся финал лыжной акробатики среди мужчин. Белорусский участник Станислав Гладченко вышел в суперфинал, где занял шестое место, допустив ошибку при приземлении.
Николай Козеко отметил, что прыжок спортсмена был выполнен «практически идеально».