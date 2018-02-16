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«Истоптали мурашки от волнения за фристайлисток». Реакция соцсетей на победу Анны Гуськовой

16 февраля 2018 15:11
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Новости Беларуси. Счет олимпийским медалям белорусской команды открыт. Фристайлистка Анна Гуськова завоевала золото.  

После первой попытки Анна Гуськова была на первой строчке в общем зачете, а после второй попытки оказалась на четвертой позиции. Суперфинал стал для спортсменки победным.  

25-летнюю спортсменку поздравляет вся страна. Ее триумф – это главная тема дня.   

«Истоптали мурашки от волнения за фристайлисток». Реакция соцсетей на победу Анны Гуськовой-1

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поздравила Гуськову с победой и отметила, что спортсменка настоящая «Умница».  

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Олимпийская чемпионка Сочи Алла Цупер заняла четвертое место. Спортсменка исполняла сложнейшие элементы и имела все шансы на медаль, но во время последнего прыжка не удержалась на ногах.  

«Истоптали мурашки от волнения за фристайлисток». Реакция соцсетей на победу Анны Гуськовой-4

Пользователи социальных сетей присоединились к Дарье Домрачевой и отмечали значимость награды Гуськовой. «Первая олимпийская медаль в Пхёнчхане – та еще сложность и ответственность».  

Победу Анны называют героической. «Вот наш герой! Наше первое золото на олимпиаде! Анна Гуськова! Фристайл! Спасибо».  

«Истоптали мурашки от волнения за фристайлисток». Реакция соцсетей на победу Анны Гуськовой-7

Многие говорят, что финал был напряженный и нервы были на пределе во время исполнения спортсменками последней попытки.  

Мы собрали реакцию пользователей социальных сетей на триумфальную победу белоруски.  

# Фотофакт # калейдоскоп # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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