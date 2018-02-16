«Истоптали мурашки от волнения за фристайлисток». Реакция соцсетей на победу Анны Гуськовой

Новости Беларуси. Счет олимпийским медалям белорусской команды открыт. Фристайлистка Анна Гуськова завоевала золото.

После первой попытки Анна Гуськова была на первой строчке в общем зачете, а после второй попытки оказалась на четвертой позиции. Суперфинал стал для спортсменки победным.