«Истоптали мурашки от волнения за фристайлисток». Реакция соцсетей на победу Анны Гуськовой
Новости Беларуси. Счет олимпийским медалям белорусской команды открыт. Фристайлистка Анна Гуськова завоевала золото.
После первой попытки Анна Гуськова была на первой строчке в общем зачете, а после второй попытки оказалась на четвертой позиции. Суперфинал стал для спортсменки победным.
25-летнюю спортсменку поздравляет вся страна. Ее триумф – это главная тема дня.
Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поздравила Гуськову с победой и отметила, что спортсменка настоящая «Умница».
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Олимпийская чемпионка Сочи Алла Цупер заняла четвертое место. Спортсменка исполняла сложнейшие элементы и имела все шансы на медаль, но во время последнего прыжка не удержалась на ногах.
Пользователи социальных сетей присоединились к Дарье Домрачевой и отмечали значимость награды Гуськовой. «Первая олимпийская медаль в Пхёнчхане – та еще сложность и ответственность».
Победу Анны называют героической. «Вот наш герой! Наше первое золото на олимпиаде! Анна Гуськова! Фристайл! Спасибо».
Многие говорят, что финал был напряженный и нервы были на пределе во время исполнения спортсменками последней попытки.
Мы собрали реакцию пользователей социальных сетей на триумфальную победу белоруски.