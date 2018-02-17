«Самая долгожданная медаль Олимпиады»: реакция соцсетей на серебро Дарьи Домрачевой

Новости Беларуси. 17 февраля Дарья Домрачева завоевала пятую олимпийскую медаль в карьере.
Биатлонистка финишировала второй в гонке с массовым стартом. Победительницей стала словачка Анастасия Кузьмина, для которой эта медаль стала третьей в Пхёнчхане.
Дарья Домрачева, серебряный призер ОИ-2018:
Я бесконечно рада, что все эти сложности удалось сегодня преодолеть, собраться на сегодняшнюю гонку и дотерпеть до конца.
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Награду Дарьи Домрачевой с нетерпением ждали ее поклонники.
После четвертого огневого рубежа фанаты уже начали публиковать в соцсетях радостные комментарии, предвкушая призовое место спортсменки.
«Смотрим гонку всей семьей, Даша, только вперед»,
«Не подвела, красотка, спасибо».
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