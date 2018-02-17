«Самая долгожданная медаль Олимпиады»: реакция соцсетей на серебро Дарьи Домрачевой

Новости Беларуси. 17 февраля Дарья Домрачева завоевала пятую олимпийскую медаль в карьере.

Биатлонистка финишировала второй в гонке с массовым стартом. Победительницей стала словачка Анастасия Кузьмина, для которой эта медаль стала третьей в Пхёнчхане.

Дарья Домрачева, серебряный призер ОИ-2018:

Я бесконечно рада, что все эти сложности удалось сегодня преодолеть, собраться на сегодняшнюю гонку и дотерпеть до конца.

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