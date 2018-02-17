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«Самая долгожданная медаль Олимпиады»: реакция соцсетей на серебро Дарьи Домрачевой

17 февраля 2018 15:22
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Новости Беларуси. 17 февраля Дарья Домрачева завоевала пятую олимпийскую медаль в карьере.  

Биатлонистка финишировала второй в гонке с массовым стартом. Победительницей стала словачка Анастасия Кузьмина, для которой эта медаль стала третьей в Пхёнчхане.  

Дарья Домрачева, серебряный призер ОИ-2018:  
Я бесконечно рада, что все эти сложности удалось сегодня преодолеть, собраться на сегодняшнюю гонку и дотерпеть до конца.  

Дарья Домрачева об олимпийском серебре: помог не анализ, а вера в себя до последнего и свою команду  

Бьорндален прокомментировал «серебро» Дарьи Домрачевой  

«Самая долгожданная медаль Олимпиады»: реакция соцсетей на серебро Дарьи Домрачевой-1

Фото: noc.by  

Награду Дарьи Домрачевой с нетерпением ждали ее поклонники.  

После четвертого огневого рубежа фанаты уже начали публиковать в соцсетях радостные комментарии, предвкушая призовое место спортсменки.  

«Смотрим гонку всей семьей, Даша, только вперед»,  

«Не подвела, красотка, спасибо».  

Серебро с золотым отливом: Дарья Домрачева принесла Беларуси серебро на ОИ-2018. Как это было 

Мы собрали самые яркие реакции пользователей социальных сетей на олимпийское серебро Дарьи Домрачевой.  

# Дарья Домрачева # Фотофакт # калейдоскоп # Зимняя Олимпиада – 2018

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