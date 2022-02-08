Поздравления и всеобщий триумф. Вот как белорусы радуются серебру Смольского на ОИ в Пекине

Новости Беларуси. Есть медаль! Белорусская олимпийская копилка распечатана. Долгожданная новость 8 февраля пришла из Китая. Биатлонист Антон Смольский стал серебряным призером Олимпиады в индивидуальной гонке на 20 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волнительные для миллионов зрителей по всему миру минуты гонки на пятый день Олимпийских игр. И главные надежды белорусских болельщиков, которые они связывали с биатлоном, оправдались. Теплые слова поздравлений биатлонисту направил и Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогой Антон! Поздравляю с серебряной медалью, завоеванной в сложнейшей индивидуальной гонке на зимней Олимпиаде в Пекине. В этом сезоне ты ворвался в элиту мирового биатлона и взошел на пьедестал на главных стартах четырехлетия. Олимпийская медаль, добытая в бескомпромиссной борьбе с сильнейшими атлетами планеты, – большой успех и твой личный, и команды, и всей страны.

Он подарил радость и эмоции, слезы вперемешку с гордостью. Наш Антон серебряным отблеском распечатал олимпийскую копилку в свой серебряный год – 25-летия. И хоть сегодня, 8 февраля, сразу после гонки в руках талисман пекинских Игр панда Бин Двэнь Двэнь, уже завтра, когда состоится вручение наград, на груди олимпийским счастливым грузом будет висеть медаль. А в небо Поднебесной взмоет белорусский флаг.

Деревенский мальчишка из поселка Песочное стал снежным снайпером. Белорусским Томом Сойером его прозвали односельчане: неугомонная энергия еще с детства – его фирменный стиль. Когда Смольский попал в руки школьного физрука Анатолия Сенюка, эту самую энергию перенаправили в спорт. Опытный учитель сделал ставку и не прогадал.

В 12 лет большинство одноклассников Антона занимались в лыжной секции, будущий серебряный олимпийский чемпион все присматривался, а потом и сам стал в лыжню. Так биатлон и стал его жизнью. Сегодняшний старт был вторым, в субботу, 5 февраля, Смольский бежал в смешанной эстафете, и от шестого результата болельщики немного взгрустнули. Но тем слаще победа пятого дня Олимпиады. Планетарное соревнование пришло во все дома белорусов. И с особым волнением следили за мгновениями старта на родной Копыльщине. «Болели все, переживали все. Слезы радости». Что говорят родители Антона Смольского о серебре сына на ОИ – читайте здесь.

Сочи в 2014-м, помнят, кажется, все белорусы. Новость за новостью, пьедестал за пьедесталом. Это ли не может вдохновить начинающего биатлониста? Как раз тогда у 17-летнего Смольского и началась серьезная спортивная карьера. Василий Большаков среди резервистов приметил парня. А через год Антон ворвался в юношескую сборную Беларуси по биатлону. Измождающие тренировки в Раубичах, соревнования. И уже в 2017-м Смольский берет две бронзы на юношеском чемпионате Европы, а после отмечается и на мире. Вот такой прицел. Тренер Антона Смольского: он смог реализовать весь свой потенциал именно на Олимпиаде в Пекине (здесь подробнее).

Разрывая шаблоны, параллельно со спортом Смольский занимается и учебой. Закончив школу, с легкостью поступает в БНТУ. Вера в свои идеалы, целеустремленность и воля побеждают все. Это ли не стимул – наперекор соперникам сотворить свою персональную фантастику, закрыв 20 мишеней из 20 (сегодня это удавалось немногим даже именитым спортсменам), и взять серебро. Но это серебро с золотым отливом для нашей страны.

Серебряный чемпион уже сделал свой «Олимпийский выбор» в пользу родной Копыльской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. Благодаря сегодняшнему успеху своего земляка юным воспитанникам отправится финансовая помощь в размере 20 тысяч рублей от Президентского спортивного клуба.