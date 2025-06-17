Город в 2025-м украсит миллион цветов – бойцы студотрядов помогают озеленять Гродно

В Год благоустройства общий дом делать чище и красивее стремятся люди разных возрастов, профессий и сфер деятельности. В Гродно студенческим отрядам предложили не только поработать в сфере зеленого строительства, но и овладеть дополнительными специальностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди из аграрного университета вооружились и инвентарем, и новыми знаниями – предварительно неделю изучали теоретические аспекты новых профессий. Теперь практика. Труд будет вознагражден: это и возможность подзаработать, и радость от проделанной работы. Как расцветает город, посмотрела Галина Буро.

Произведение искусства прямо на клумбе в центре Гродно – петунии, сульфинии, бархатцы и хлорофитумы умелые руки словно вплетают в затейливый узор. В этом деле важно четко соблюдать технологию. Мы делаем ямку, всаживаем наше растение. Желательно не хорошо притаптывать его, дать ему размякнуть, чтобы корни пустили в глубину. Карина Слаута – студентка гродненского аграрного вуза, через три года будет дипломированным агрономом, а пока всего за три недели освоит дополнительную специальность «цветовод». Новинка этого года для сервисного студотряда на базе «Зеленстроя» – обучение профессии. К тому же работа здесь зачтется в университетскую практику, не говоря уже о хорошей оплате труда и обретении ценных знаний.

Карина Слаута, комиссар студенческого отряда «Вираж»:

Обучаемся, и нам это интересно. Мы изучаем почву, мы изучаем цветы, мы изучаем растения, и нам это полезно как для самих агрономов, потому что в будущем, конечно же, пригодится. Предварительно участники студотряда в учебных классах неделю изучали теорию цветоводства. Подошли ответственно – все же в город в этом сезоне украсит миллион цветов: такого еще не было.

Галина Буро, корреспондент:

Горячая пора для студотрядов стартовала в весьма прохладную погоду, но для труда небольшой плюс на столбике термометра не в минус, ведь работать в таких условиях легче, а значит, город быстрее расцветает красками.

Убирать лишнюю растительность с плитки, наводить порядок в парках и скверах, заниматься озеленением летом, а тем более в Год благоустройства – в «Зеленстрое» на счету каждая пара рук. Поэтому до августа здесь график работы студентов расписан: отряды ждут от вузов и колледжей.