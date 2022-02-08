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«Болели все, переживали все. Слёзы радости». Что говорят родители Антона Смольского о серебре сына на ОИ?

08 февраля 2022 18:23
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Новости Беларуси. Есть медаль! Белорусская олимпийская копилка распечатана. Долгожданная новость 8 февраля пришла из Китая. Биатлонист Антон Смольский стал серебряным призером Олимпиады в индивидуальной гонке на 20 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Болели все, переживали все. Слёзы радости». Что говорят родители Антона Смольского о серебре сына на ОИ?-1

Ирина Бекешко, мама Антона Смольского:  
Нынешний день для нас – это праздник, это что-то невероятное. Для нас победа сына – это гордость, гордость всего города. Это чувство, которое невозможно передать словами. Болели все, переживали все. Слезы радости. Все было. Папа тоже болеет, любит биатлон. Папа?  

«Болели все, переживали все. Слёзы радости». Что говорят родители Антона Смольского о серебре сына на ОИ?-4

Ну, во-первых, хочу поздравить Антона с победой, завоеванием серебряной медали на Олимпиаде. Он шел к этому очень долго, наконец-то он пришел. Я думаю, это не последняя медаль. У него будет много медалей. Спасибо всем, кто болеет за него, кто его любит.  

«Это сказка, это что-то невероятное». Посмотрите, как мама Антона Смольского радуется победе (здесь подробнее).  

# Зимняя Олимпиада # общество # Антон Смольский # Ирина Бекешко # Фотофакт

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