«Болели все, переживали все. Слёзы радости». Что говорят родители Антона Смольского о серебре сына на ОИ?
Новости Беларуси. Есть медаль! Белорусская олимпийская копилка распечатана. Долгожданная новость 8 февраля пришла из Китая. Биатлонист Антон Смольский стал серебряным призером Олимпиады в индивидуальной гонке на 20 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Бекешко, мама Антона Смольского:
Нынешний день для нас – это праздник, это что-то невероятное. Для нас победа сына – это гордость, гордость всего города. Это чувство, которое невозможно передать словами. Болели все, переживали все. Слезы радости. Все было. Папа тоже болеет, любит биатлон. Папа?
Ну, во-первых, хочу поздравить Антона с победой, завоеванием серебряной медали на Олимпиаде. Он шел к этому очень долго, наконец-то он пришел. Я думаю, это не последняя медаль. У него будет много медалей. Спасибо всем, кто болеет за него, кто его любит.
«Это сказка, это что-то невероятное». Посмотрите, как мама Антона Смольского радуется победе (здесь подробнее).