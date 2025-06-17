Сколько граммов сахара в день можно давать ребёнку – рассказала специалист

Ирина Соболь, практикующий нутрициолог:

Понятно, что сахар везде. В тех же детских йогуртах, когда мы переворачиваем их в магазине. Я часто говорю молодым родителям, которые приходят ко мне на консультацию. Они спрашивают, почему ребенок болеет? Потому что, когда вы перевернете баночку с йогуртом – 110 граммов готового йогурта продается. На 100 граммов продукта 7-8 граммов сахара. В итоге ребенок, съедая одну баночку, у вас уже переедает. То есть он съедает в районе 10 граммов сахара. Норма 21 грамм. Сейчас последние нормы ВОЗ – получается, 21 грамм сахара в сутки. А ребенку нужно хотя бы 15 граммов чистого сахара. То есть, съедая этот йогурт, а он у нас может съесть не одну баночку – две, три. Часто, когда начинала свою практику, я мам в магазине за руки останавливала. Они на меня все смотрели. Но когда я переворачивала, читала и объясняла, они по-другому на это реагировали. А потом мы говорим, почему дети болеют? Потому что сахар помогает развитию болезней в нашем организме, то есть убивает кишечную микрофлору. Там не рождаются нужные витамины, защитные, барьерные реакции не проходят, лакто-, бифидобактерии.

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