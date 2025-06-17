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О причинах возникновения инсулинорезистентности рассказала нутрициолог

17 июня 2025 15:44
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Его называют самым вредным продуктом из всех углеводов. Он вызывает лишние килограммы и разные болезни. Но все равно мы его безумно любим.

О сахаре поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Инсулинорезистентность – всегда ли равно преддиабет? Многие, кстати, нутрициологи, диетологи говорят, что вообще не существует такого понятия. Такого диагноза, как инсулинорезистентность. Всегда ли вот эти состояния зависят от повышенного потребления сахара?

О причинах возникновения инсулинорезистентности рассказала нутрициолог-2

Ирина Соболь, практикующий нутрициолог:
Вообще, инсулинорезистентность и считается сахарным диабетом второго типа. Ее почему и вывели. Это когда клеточка некомпетентна к инсулину, то есть его выделяется настолько много. Она закрывает свои двери и говорит, что все, мне хватит. То есть молекула АТФ, которая дает нам энергию, говорит, что мне больше не нужна вот эта простая глюкоза. Поэтому вот этот лишний сахар и плавает у нас в организме. Откладывается куда? В гликоген печени. Соответственно, в жировое депо, если мы его не потратили. Когда получается, что инсулин вырабатывается. Организм видит, что уже слишком много его выработалось, а глюкоза никуда не исчезает. Вот на основе этого и ставят этот диагноз – инсулинорезистентность. Когда показатель инсулина высокий, соответственно, вроде бы и глюкоза в крови невысокая. На базе вот этого и ставится этот диагноз.

Подробнее в видео.

Фото: pixabay

# Ирина Соболь # Здоровое питание # Ольга Бурлакова # Диабет

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