О причинах возникновения инсулинорезистентности рассказала нутрициолог

Его называют самым вредным продуктом из всех углеводов. Он вызывает лишние килограммы и разные болезни. Но все равно мы его безумно любим.

О сахаре поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Инсулинорезистентность – всегда ли равно преддиабет? Многие, кстати, нутрициологи, диетологи говорят, что вообще не существует такого понятия. Такого диагноза, как инсулинорезистентность. Всегда ли вот эти состояния зависят от повышенного потребления сахара?