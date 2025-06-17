О причинах возникновения инсулинорезистентности рассказала нутрициолог

Его называют самым вредным продуктом из всех углеводов. Он вызывает лишние килограммы и разные болезни. Но все равно мы его безумно любим.
О сахаре поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Инсулинорезистентность – всегда ли равно преддиабет? Многие, кстати, нутрициологи, диетологи говорят, что вообще не существует такого понятия. Такого диагноза, как инсулинорезистентность. Всегда ли вот эти состояния зависят от повышенного потребления сахара?
Ирина Соболь, практикующий нутрициолог:
Вообще, инсулинорезистентность и считается сахарным диабетом второго типа. Ее почему и вывели. Это когда клеточка некомпетентна к инсулину, то есть его выделяется настолько много. Она закрывает свои двери и говорит, что все, мне хватит. То есть молекула АТФ, которая дает нам энергию, говорит, что мне больше не нужна вот эта простая глюкоза. Поэтому вот этот лишний сахар и плавает у нас в организме. Откладывается куда? В гликоген печени. Соответственно, в жировое депо, если мы его не потратили. Когда получается, что инсулин вырабатывается. Организм видит, что уже слишком много его выработалось, а глюкоза никуда не исчезает. Вот на основе этого и ставят этот диагноз – инсулинорезистентность. Когда показатель инсулина высокий, соответственно, вроде бы и глюкоза в крови невысокая. На базе вот этого и ставится этот диагноз.
Подробнее в видео.