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Тренер Антона Смольского: он смог реализовать весь свой потенциал именно на Олимпиаде в Пекине

08 февраля 2022 19:10
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Новости Беларуси. Есть медаль! Белорусская олимпийская копилка распечатана. Долгожданная новость 8 февраля пришла из Китая. Биатлонист Антон Смольский стал серебряным призером Олимпиады в индивидуальной гонке на 20 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тренер Антона Смольского: он смог реализовать весь свой потенциал именно на Олимпиаде в Пекине-1

Василий Большаков, старший тренер юношеской сборной Беларуси по биатлону:  
Очень рад за Антона, вполне закономерная, заслуженная медаль. То, что он может бороться за высокие места, мы уже видели на этапах Кубка мира. Ну а сегодня все сложилось именно в этой гонке, на этой Олимпиаде. Он смог реализовать весь свой потенциал именно здесь, это тоже очень важный момент.  

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# Зимняя Олимпиада # общество # Василий Большаков # Антон Смольский # Фотофакт

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