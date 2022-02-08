Тренер Антона Смольского: он смог реализовать весь свой потенциал именно на Олимпиаде в Пекине

Василий Большаков, старший тренер юношеской сборной Беларуси по биатлону:

Очень рад за Антона, вполне закономерная, заслуженная медаль. То, что он может бороться за высокие места, мы уже видели на этапах Кубка мира. Ну а сегодня все сложилось именно в этой гонке, на этой Олимпиаде. Он смог реализовать весь свой потенциал именно здесь, это тоже очень важный момент.

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