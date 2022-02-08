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«Ты большой молодец». Максим Недосеков поздравил Антона Смольского с серебряной медалью

08 февраля 2022 18:37
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Новости Беларуси. Есть медаль! Белорусская олимпийская копилка распечатана. Долгожданная новость 8 февраля пришла из Китая. Биатлонист Антон Смольский стал серебряным призером Олимпиады в индивидуальной гонке на 20 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ты большой молодец». Максим Недосеков поздравил Антона Смольского с серебряной медалью-1

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр – 2020:  
Ты большой молодец, открыл медальный зачет для Беларуси. Начало – это самое сложное для завоевания медали, так сказать, открыть путь для других спортсменов, но ты это сделал. И, конечно же, хочу пожелать еще раз удачи всем остальным белорусским спортсменам, кто находится в Пекине. Мы за вас радуемся здесь, поддерживаем и уверены, что будет еще несколько медалей, это точно.  

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# Зимняя Олимпиада # общество # Максим Недосеков # Антон Смольский # Фотофакт

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