Серебряный призёр ОИ-2010 Сергей Новиков: «Белорусский биатлон подтвердил славные свои традиции»

Сергей Новиков, серебряный призер Олимпийских игр:

Если оценивать сегодняшнюю гонку, то с уверенностью можно, конечно же, сказать, что белорусский биатлон подтвердил славные свои традиции. Смотрели, переживали очень сильно. Тут еще можно поспорить, что легче: бежать либо смотреть. Очень сильно переживаешь, когда понимаешь все моменты, которые могут состояться на стрельбе, на трассе. Рад за Антона, что ему удалось показать серьезный уровень, отстреляться на ноль. Видели вы, наверное, что многие спортсмены, тот же российский спортсмен Цветков последним выстрелом промазал на четвертом рубеже, Тарьей Бе промазал. Очень рад за всю нашу белорусскую биатлонную команду, что удалось показать такой результат.

Читайте также:

Одним из первых подписал письмо в поддержку Президента. Антона Смольского хейтят в соцсетях

Тренер Антона Смольского: он смог реализовать весь свой потенциал именно на Олимпиаде в Пекине

«Желаем новых побед». Председатель Белорусской федерации тенниса поздравил Смольского с серебром