Хренин: сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном отличается высоким уровнем доверия и открытости

Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном отличается высоким уровнем доверия и открытости. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин в ходе переговоров со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его развития в областях, представляющих взаимный интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава оборонного ведомства Беларуси предложил провести ревизию по основным направлениям партнерства, подчеркнув обоюдную заинтересованность и потенциал для их дальнейшего углубления. В свою очередь Закир Гасанов отметил, что Азербайджан высоко ценит военное и военно-техническое сотрудничество с нашей страной и нацелен на его расширение.

После переговоров главы оборонных ведомств возложили цветы к монументу Победы в Минске. Планируется, что в ходе официального визита в Беларусь министр обороны Азербайджана посетит ряд воинских частей.