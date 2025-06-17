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Хренин: сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном отличается высоким уровнем доверия и открытости

17 июня 2025 16:57
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Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном отличается высоким уровнем доверия и открытости. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин в ходе переговоров со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его развития в областях, представляющих взаимный интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хренин: сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном отличается высоким уровнем доверия и открытости-2

Глава оборонного ведомства Беларуси предложил провести ревизию по основным направлениям партнерства, подчеркнув обоюдную заинтересованность и потенциал для их дальнейшего углубления. В свою очередь Закир Гасанов отметил, что Азербайджан высоко ценит военное и военно-техническое сотрудничество с нашей страной и нацелен на его расширение. 

После переговоров главы оборонных ведомств возложили цветы к монументу Победы в Минске. Планируется, что в ходе официального визита в Беларусь министр обороны Азербайджана посетит ряд воинских частей.

# Виктор Хренин # Закир Гасанов # Беларусь-Азербайджан # Министерство обороны Республики Беларусь

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