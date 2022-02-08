«Для меня это большая честь». Биатлонист Антон Смольский завоевал первую олимпийскую медаль для Беларуси

Есть медаль. Белорусская олимпийская копилка распечатана. Долгожданная новость сегодня, 8 февраля, пришла из Китая. Президент Беларуси поздравил с серебром в индивидуальной гонке на 20 километров биатлониста Антона Смольского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом сезоне ты ворвался в элиту мирового биатлона и взошел на пьедестал на главных стартах четырехлетия. Олимпийская медаль, добытая в бескомпромиссной борьбе с сильнейшими атлетами планеты, – большой успех и твой личный, и команды, и всей страны.

Волнительные для миллионов зрителей по всему миру минуты гонки на пятый день Олимпийских игр. И главные надежды белорусских болельщиков, которые они связывали с биатлоном, оправдались. Давайте еще раз переживем эти мгновения спортивного успеха.