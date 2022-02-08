«Для меня это большая честь». Биатлонист Антон Смольский завоевал первую олимпийскую медаль для Беларуси
Есть медаль. Белорусская олимпийская копилка распечатана. Долгожданная новость сегодня, 8 февраля, пришла из Китая. Президент Беларуси поздравил с серебром в индивидуальной гонке на 20 километров биатлониста Антона Смольского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Биатлонист Антон Смольский завоевал первую олимпийскую медаль в Пекине – читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом сезоне ты ворвался в элиту мирового биатлона и взошел на пьедестал на главных стартах четырехлетия. Олимпийская медаль, добытая в бескомпромиссной борьбе с сильнейшими атлетами планеты, – большой успех и твой личный, и команды, и всей страны.
Волнительные для миллионов зрителей по всему миру минуты гонки на пятый день Олимпийских игр. И главные надежды белорусских болельщиков, которые они связывали с биатлоном, оправдались. Давайте еще раз переживем эти мгновения спортивного успеха.
Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине:
Я безумно счастлив сделать именно сегодня четыре ноля. Это качественная работа. И заработать медаль для своей страны, для своих близких, подарить им массу эмоций, как радостных, так и слезных. Но, надеюсь, слезы радости у всех. Благодарю, конечно, свою команду за невероятный труд, тренеров за их терпение и невероятные планы, которые сбылись у нас. Безумно счастлив именно сегодня, потому что сегодня такой день – олимпийский, и для меня это большая честь.