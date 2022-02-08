Прямой эфир

Колодинская – Смольскому: «Антон, поздравляю тебя с наградой. Желаю тебе дальнейших успехов, прекрасного настроения»

08 февраля 2022 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Есть медаль! Белорусская олимпийская копилка распечатана. Долгожданная новость 8 февраля пришла из Китая. Биатлонист Антон Смольский стал серебряным призером Олимпиады в индивидуальной гонке на 20 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Колодинская – Смольскому: «Антон, поздравляю тебя с наградой. Желаю тебе дальнейших успехов, прекрасного настроения»-1

Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр – 2020:  
Антон, поздравляю тебя с наградой! Желаю тебе дальнейших успехов, прекрасного настроения, незабываемых эмоций на Олимпийских играх. А также хочу пожелать всей нашей спортивной команде, которая находится сейчас там, самого лучшего выступления, максимальной формы и прекрасного настроения. А также, конечно же, побед, наград и всего самого наилучшего.  

«Ты большой молодец». Максим Недосеков поздравил Антона Смольского с серебряной медалью (подробнее здесь).  

# Зимняя Олимпиада # общество # Ванесса Колодинская # Антон Смольский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ты большой молодец». Максим Недосеков поздравил Антона Смольского с серебряной медалью
08 февраля 2022 18:37

«Ты большой молодец». Максим Недосеков поздравил Антона Смольского с серебряной медалью

«Болели все, переживали все. Слёзы радости». Что говорят родители Антона Смольского о серебре сына на ОИ?
08 февраля 2022 18:23

«Болели все, переживали все. Слёзы радости». Что говорят родители Антона Смольского о серебре сына на ОИ?

«Это единицы из числа так называемых беглых». О каких нововведениях рассказал Александр Лукашенко?
08 февраля 2022 18:11

«Это единицы из числа так называемых беглых». О каких нововведениях рассказал Александр Лукашенко?