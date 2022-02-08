Колодинская – Смольскому: «Антон, поздравляю тебя с наградой. Желаю тебе дальнейших успехов, прекрасного настроения»

Новости Беларуси. Есть медаль! Белорусская олимпийская копилка распечатана. Долгожданная новость 8 февраля пришла из Китая. Биатлонист Антон Смольский стал серебряным призером Олимпиады в индивидуальной гонке на 20 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр – 2020:

Антон, поздравляю тебя с наградой! Желаю тебе дальнейших успехов, прекрасного настроения, незабываемых эмоций на Олимпийских играх. А также хочу пожелать всей нашей спортивной команде, которая находится сейчас там, самого лучшего выступления, максимальной формы и прекрасного настроения. А также, конечно же, побед, наград и всего самого наилучшего.