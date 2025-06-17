Лёд тронулся? США предлагают Беларуси сделку – что это значит, объяснил политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Считается, что американцы не могут вести сразу два военных конфликта. Ради Украины они ушли из Афганистана, а сегодня, когда происходит эскалация на Ближнем Востоке, им нужна пауза в Европе. Или хотя бы гарантии, что украинский театр не расширится. Эта мысль уже появилась в главных американских СМИ, где на фоне событий в Иране впервые начали обсуждать сделку администрации Трампа с Минском. Получается, Запад идет к миру, только когда не хватает ресурсов на войну. Так ли это? Попробуем разобраться. Журнал National Interest – главное издание Республиканской партии – выпустил статью с названием «Можно ли развернуть Беларусь?» В которой подробно описана роль белорусского балкона в Европе. Роль эта – военная, мы их интересуем как точка для размещения ядерных и обычных вооружений. По тексту Беларусь должна гарантировать, что не будет помогать России против прибалтов и поляков и не даст наступать с нашей территории на Киев. Со своей стороны американцы предлагают нормализацию с Польшей и Литвой, а также письменные гарантии, что не будут свергать власть. За это просят остановить миграционный кризис и дать гарантии неучастия в планах России. Мысль странная, и если это намек на учения «Запад», мы нападать ни на кого не собирается.

Андрей Лазуткин:

А вот про беженцев – более важный момент, потому что, если разбомбят 90-миллионный Иран, беженцев в Европу станет больше. Нас хотят заставить решать еще и эту проблему? Но причина появления беженцев в американской, а не в белорусской политике. Да и по нормализации с ЕС есть вопрос. Ни Польшу, ни Литву Трамп не контролирует в полной мере. Правящие круги Польши связаны с Евросоюзом, и пока власть не поменяется, любые обещания выглядят как аванс. С Литвой еще сложнее, это такой филиал Демпартии США, Сороса и всех негативно настроенных к Беларуси сил. Сомнительно, что они откажутся от попыток влиять, тем более никакой китайский или белорусский транзит Литве не нужен. Они получаются дотации от ЕС за то, чтобы ничего не отгружать через свою территорию и ничего не производить – это такая страна-тупик. А Трамп им реальных денег вместо ЕС на руки не даст. Тем не менее лед тронулся. Впервые в публичном поле прозвучала «сделка с Беларусью», а не призывы «свергать режим». Хотя во времена первой администрации Трампа мирные заходы уже были, но они, конечно, были не про инвестиции, а про разрыв наших отношений с Китаем, Россией и Ираном.

Андрей Лазуткин:

Сегодня сам факт таких переговоров будет бить по вектору, который уже выстроен и работает в Евразии. Получается, Иран бомбят, Россия ведет СВО, Китаю угрожают в Тихоокеанском регионе, а мы в это время якобы идем на сделку с американцами. Как только мы что-то ответим, сам факт переговоров будут использовать против нас в пропаганде. Например, чтобы мы и Россия подозревали друг друга в сепаратных контактах с Трампом. А он мастер продавать то, чего нет. Ситуация с Украиной показала, что ни ЕС, ни Зеленским Трамп не управляет, а его переговоры с Россией показали, что добиться снятия санкций ЕС Вашингтон тоже не может. Значит, они не добьются снятия санкций и для Минска, Брюссель за это не проголосует. Максимум, что американцы могут, это отменить свои вторичные санкции, но проблема с Европой не исчезнет. А для нас ЕС является большей головной болью, чем США, потому что там нет адекватных политиков. Но за деревьями надо видеть лес. Работа США в Беларуси – это часть стратегии, чтобы нарушить логистику в Евразии, создав проблемы Китаю, и заодно рассорить коалицию стран, которая работает с Ираном. Иран недавно вступил в ШОС и БРИКС, в теории может вступить и в ОДКБ. Тогда агрессия против него будет невозможна, а еще усложнится работа США на Южном Кавказе, потому что иранцы, в свою очередь, всегда могут прийти на помощь армянам.

Андрей Лазуткин:

Но пока идет СВО, вступление Ирана в ОДКБ невозможно. Принимать страну, которая ведет боевые действия, для России означает самой вступить в конфликт. И как когда-то не приняли Югославию в Союзное государство, потому что не хватало сил на фоне Чечни, так и здесь сил не хватит. Но в отличие от Югославии, ситуация в Иране далека от катастрофы. Армения все еще остается в ОДКБ, а чтобы вести против Ирана полноценную наземную операцию, Западу нужно сначала перекрыть Зангезурский коридор, через который будет поступать военная помощь в Иран по земле. Пока это не сделано, даже в случае морской блокады Иран не будет изолирован. Вместе с тем стратегия Запада на Южном Кавказе тоже известна. Как Беларуси предлагают сделки против России, так Армении предлагали так называемый «план Болтона» против Ирана еще в первый срок Трампа. Суть плана в том, что мы строим логистику с севера на юг, из Беларуси и России – через Иран – в Индию и Китай, а США надо ее перерезать и создать перпендикулярный пояс из тюркских государств, чтобы вести логистику с Востока на Запад. Так опускается железный занавес, примерно как для нас в Прибалтике и Польше, закрывается логистика и пропадают все общие интересы с Ираном. Главной точкой «плана Болтона», опять же, является Зангезурский коридор в Иран. И когда эта территория выйдет из-под армянского контроля, Иран окажется со всех сторон окружен союзными с США государствами. И наоборот: пока сохраняется коридор из Армении в Иран, действия США и Израиля – это военная авантюра без перспектив победы. Она, конечно, нанесет ущерб, но не окажет влияния на иранскую власть.

Андрей Лазуткин:

Можно сказать, что Израиль пользуется Трампом – это первый президент США за 20 лет, который дал отмашку на такую операцию, которая непонятно как кончится. А Израиль прекрасно понимает, что завтра Трампа не будет или не будет большинства в Конгрессе. Дважды такой номер не пройдет, и они действуют в удобный для себя момент. Но главный фактор успеха Израиля внутренний, а не внешний. Для ударов по объектам в Иране, как и для нападения на аэродромы в России, они создали склады и базы дронов, которые запускали с коротких дистанций возле объектов. Но такая вещь работает один раз. И она, как видим, не обеспечила Израилю господства в воздухе. Удары еще наносят, но бомбить как Югославию и Ирак, не смогут – система ПВО Ирана устояла. Ну и, самое главное, на таком фоне значение переговоров с Трампом обнулено. Белорусы, читая предложения в американской прессе о разрядке, могут сказать: вы тоже вели переговоры с Ираном по ядерной программе, но накануне шестого раунда начали воздушную войну. И сами признались, что усыпляли бдительность переговорами. Поэтому веры американцам нет.