Сахар белый и коричневый – в чём разница? Мнение специалиста

Его называют самым вредным продуктом из всех углеводов. Он вызывает лишние килограммы и разные болезни. Но все равно мы его безумно любим. О сахаре поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Михаил Свито, ведущий:

Какие виды сахара есть? Тростниковый тот же. Может быть, какие-то элитные сорта?

Ирина Соболь, практикующий нутрициолог:

Коричневый, тростниковый плюс заменители всевозможные сахара – аспартам. Михаил Свито:

Это еще вреднее? Ирина Соболь:

Да. То есть, в принципе, они несут такую же нагрузку суммарную на наш организм. По сути тут неважно, какой сахар мы потребим. Мед – равно сахар, коричневый сахар – равно сахар. То есть все, что бы вы не взяли – это чистый сахар. Калорийность у них одинаковая, энергетический объем тот же. Ольга Бурлакова, ведущая:

Наверняка вы сталкивались в вашей практике с тем, что человек приходит и говорит, что не ем я обычный белый этот сахар. Я ем только полезный коричневый, тростниковый, необработанный, свекольный. Сейчас же очень много видов. Многие люди попадаются на вот эту маркетинговую уловку.

Ирина Соболь:

Да, есть такие. Но для того, чтобы человека убедить, мы просто дружно идем в магазин. Берем эту баночку, переворачиваем, смотрим и сравниваем сахар и коричневый сахар. То есть когда человек математически видит, что это одно и то же, высчитывая. Соответственно, он реально понимает, что это просто жертва маркетинга. Вот он сейчас стал ей. Подробности в видео.