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Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели

15 августа 2021 21:03
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Премьера рубрики. Юлия Силипицкая и ее спортивный обзор семи дней в программе «Неделя» на СТВ.

Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-1

Юлия Силипицкая, СТВ:
Самые интересные спортивные новости за неделю, которые заставили нас ахнуть или охнуть.

Фудзияма, сакура, японский колорит – для участников 32-х летних Олимпийских игр это уже воспоминания. Кто-то в Токио прихватил парочку медалей, а кто-то привез домой досаду и разочарование проигрыша. Тем не менее это уже олимпийская история. Теперь курс на Париж, тем более для подготовки остается не четыре года, как было раньше, а три.

Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-4

Президент МОК Томас Бах на закрытии токийского форума передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Вообще, Франция была удостоена чести принять Олимпийские игры пять раз, 2024 год станет шестым.

Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-7

Первый раз это было в 1900-м – через четыре года после возобновления главных Игр четырехлетия, которые после запрета римским императором Феодосием I не проводились около 1 500 лет. В 1900 году не было церемоний открытия и закрытия Игр. Зато в ней, впервые в истории Олимпиад, приняли участие женщины. А также добавились новые виды спорта, такие как гонки на воздушном шаре, подводное плавание и крикет.

Следующий олимпийский форум в Париже состоялся в 1924 году. После были три зимние: Шамони – 1924-й, Гренобль – в 1968-м и Альбервиль – в 1992-м.

Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-10

Через 100 лет после летнего мультифорума Париж готовится к новому олимпийскому витку. Программа летней Олимпиады-2024 состоит из 32 видов спорта, среди которых есть и дебютант. Брейкданс – это соревновательный вид танца. Те, кто занимается брейкдансом, называют себя би-бои и би-герлз.

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Но до 2024 года еще три раза по 12 месяцев, а пока в нашем объективе самые сильные духом люди – паралимпийцы. Паралимпиада-2020 в Токио начнется 24 августа. Белорусы уже стартуют в Страну восходящего солнца. Наша команда состоит из 20 атлетов, которые выступят в шести видах спорта.

Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-13

Первыми из делегации отбыли на Восток фехтовальщики 15 августа. В этом виде спорта мы можем похвастаться двумя медалями. В Пекине – серебро Николая Безъязычного, а в 2016-м в Рио – золото Андрея Праневича. И тот, и другой – воспитанники полоцкой школы.

Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-16

Андрей вместе с Алесей Мокрицкой представят Беларусь на фехтовальной дорожке. Ребята настроены по-боевому: за день до вылета мы их зацепили на финальной тренировке в Минске.

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Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-19

Марина Григорян, тренер:
Ребят настраиваем только на позитив, на позитивные эмоции. Черпать их откуда только можно и не можно. Поэтому да, психологическая составляющая будет самым главным фактором достижения результата. Того, который мы хотим показать.

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Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-22

Еще немного поговорим о Париже-2024. Организаторы обещают, хотя гарантий никто не дает, что впервые в истории Олимпийских игр в Городе огней пройдет марафон с массовым участием, в который может заявиться каждый желающий. Он состоится в тот же день, что и элитные соревнования, и на той же трассе, но в другое время. Так что можно задуматься.

Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-25

Вот и известный футболист Лионель Месси решил породниться с французами. Сенсация недели: мировая звезда официально стал игроком футбольного клуба ПСЖ, прервав свой безупречный спортивный стаж в карьере за «Барселону». Во вторник, 10 августа, футболист приземлился в аэропорту Ле-Бурже, где его с утра встречала огромная толпа ликующих фанатов. Также было выпущено 250 тысяч футболок с фамилией игрока и его номером, которые разошлись менее чем за час.

Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-28

Второй громкой новостью из футбольного мира стала победа лондонского «Челси» в суперкубке УЕФА. На главный трофей претендовали как англичане, так и испанский «Вильярреал». Матч проходил в напряженной борьбе. В основное время соперники не смогли определиться, кто сильнее, не помогли и дополнительные минуты. Все решилось в серии послематчевых пенальти.  6:5 – и «Челси» во второй раз в истории завоевал этот трофей. Отметим, что финал судили российские арбитры, а резервным судьей назначен был белорусский рефери ФИФА Алексей Кульбаков. 41-летний гомельчанин входит в элитную группу арбитров УЕФА и может приглашаться на матчи Лиги чемпионов, чемпионатов мира и Европы.

Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-31

А вот Лукаку – рекордсмен по сумме трансферных платежей. Бельгийский форвард подписал соглашение с «Челси», который заплатил «Интеру» порядка 115 миллионов евро. За все переходы Ромелу заработал 327,56 миллиона евро. В прошедшем сезоне нападающий провел 44 матча на клубном уровне, забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.

Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-34

Но, кстати, УЕФА планирует отменить правила финансового фэйр-плей. Вместо этого будет предложено ввести потолок зарплат. А для тех, кто будет его превышать, – налог на роскошь. Этот порядок может быть введен с 2022 года. Клубы, выступающие в еврокубках, будут иметь право расходовать на зарплаты не более 70 % от общего объема полученных средств. Те команды, показатели которых не будут соответствовать лимиту, должны будут платить налог. Клубы, которые систематически будут становиться плательщиками налога на роскошь, могут быть в дальнейшем подвергнуты иным санкциям. Упоминается, в частности, возможность их дисквалификации.

Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-37

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в финал турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале. Третья ракетка планеты 14 августа проиграла в полуфинале чешской теннисистке Каролине Плишковой (6-й номер мирового рейтинга) – 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Напомним, что ранее зачехлила ракетку еще одна представительница нашей страны – Виктория Азаренко в четвертьфинале уступила именно Соболенко.

Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-40

А вот на старте квалификации турнира ATP в Цинциннати белорус Илья Ивашко расправился с американцем Митчеллом Крюгером со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Следующий соперник белоруса – испанец Карлос Алькарас.

Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели-43

Мужская сборная Беларуси по баскетболу в основном этапе квалификации чемпионата мира – 2023. Во втором раунде предквалификации на планетарное первенство подопечные Ростислава Вергуна дважды были сильнее Румынии. И даже двойное поражение от латышей не смогло выбить белорусов со второй позиции в группе. Собственно, такая расстановка сил позволила нашим парням завоевать путевку в основной этап квалификации. Чемпионат мира по баскетболу в 2023 году впервые в истории будет проведен в более чем одной стране. Турнир примут Индонезия, Япония и Филиппины. На мировые медали претендуют 32 команды, включая белорусов.

# Спортивные соревнования # Юлия Силипицкая # Томас Бах # Анн Идальго # Николай Безъязычный # Андрей Праневич # Марина Григорян # Лионель Месси # Ромелу Лукаку # Арина Соболенко # Каролина Плишкова # Виктория Азаренко # Илья Ивашко # Митчелл Крюгер # Карлос Алькарас # Ростислав Вергун # Алексей Кульбаков # Алеся Мокрицкая # Фотофакт

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