Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели

Премьера рубрики. Юлия Силипицкая и ее спортивный обзор семи дней в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Самые интересные спортивные новости за неделю, которые заставили нас ахнуть или охнуть. Фудзияма, сакура, японский колорит – для участников 32-х летних Олимпийских игр это уже воспоминания. Кто-то в Токио прихватил парочку медалей, а кто-то привез домой досаду и разочарование проигрыша. Тем не менее это уже олимпийская история. Теперь курс на Париж, тем более для подготовки остается не четыре года, как было раньше, а три.

Президент МОК Томас Бах на закрытии токийского форума передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Вообще, Франция была удостоена чести принять Олимпийские игры пять раз, 2024 год станет шестым.

Первый раз это было в 1900-м – через четыре года после возобновления главных Игр четырехлетия, которые после запрета римским императором Феодосием I не проводились около 1 500 лет. В 1900 году не было церемоний открытия и закрытия Игр. Зато в ней, впервые в истории Олимпиад, приняли участие женщины. А также добавились новые виды спорта, такие как гонки на воздушном шаре, подводное плавание и крикет. Следующий олимпийский форум в Париже состоялся в 1924 году. После были три зимние: Шамони – 1924-й, Гренобль – в 1968-м и Альбервиль – в 1992-м.

Через 100 лет после летнего мультифорума Париж готовится к новому олимпийскому витку. Программа летней Олимпиады-2024 состоит из 32 видов спорта, среди которых есть и дебютант. Брейкданс – это соревновательный вид танца. Те, кто занимается брейкдансом, называют себя би-бои и би-герлз. Брейк-данс официально вошёл в программу Олимпиады в 2024 году. Как тренируются белорусские танцоры? Но до 2024 года еще три раза по 12 месяцев, а пока в нашем объективе самые сильные духом люди – паралимпийцы. Паралимпиада-2020 в Токио начнется 24 августа. Белорусы уже стартуют в Страну восходящего солнца. Наша команда состоит из 20 атлетов, которые выступят в шести видах спорта.

Первыми из делегации отбыли на Восток фехтовальщики 15 августа. В этом виде спорта мы можем похвастаться двумя медалями. В Пекине – серебро Николая Безъязычного, а в 2016-м в Рио – золото Андрея Праневича. И тот, и другой – воспитанники полоцкой школы.

Андрей вместе с Алесей Мокрицкой представят Беларусь на фехтовальной дорожке. Ребята настроены по-боевому: за день до вылета мы их зацепили на финальной тренировке в Минске. «Тренер мой умер – тоже так морально тяжеловато». Белорусские паралимпийцы готовятся к выезду в Токио

Марина Григорян, тренер:

Ребят настраиваем только на позитив, на позитивные эмоции. Черпать их откуда только можно и не можно. Поэтому да, психологическая составляющая будет самым главным фактором достижения результата. Того, который мы хотим показать. Председатель Паралимпийского комитета: если спортсмен своим примером вытащит из дома инвалида – это не меньше, чем медаль

Еще немного поговорим о Париже-2024. Организаторы обещают, хотя гарантий никто не дает, что впервые в истории Олимпийских игр в Городе огней пройдет марафон с массовым участием, в который может заявиться каждый желающий. Он состоится в тот же день, что и элитные соревнования, и на той же трассе, но в другое время. Так что можно задуматься.

Вот и известный футболист Лионель Месси решил породниться с французами. Сенсация недели: мировая звезда официально стал игроком футбольного клуба ПСЖ, прервав свой безупречный спортивный стаж в карьере за «Барселону». Во вторник, 10 августа, футболист приземлился в аэропорту Ле-Бурже, где его с утра встречала огромная толпа ликующих фанатов. Также было выпущено 250 тысяч футболок с фамилией игрока и его номером, которые разошлись менее чем за час.

Второй громкой новостью из футбольного мира стала победа лондонского «Челси» в суперкубке УЕФА. На главный трофей претендовали как англичане, так и испанский «Вильярреал». Матч проходил в напряженной борьбе. В основное время соперники не смогли определиться, кто сильнее, не помогли и дополнительные минуты. Все решилось в серии послематчевых пенальти. 6:5 – и «Челси» во второй раз в истории завоевал этот трофей. Отметим, что финал судили российские арбитры, а резервным судьей назначен был белорусский рефери ФИФА Алексей Кульбаков. 41-летний гомельчанин входит в элитную группу арбитров УЕФА и может приглашаться на матчи Лиги чемпионов, чемпионатов мира и Европы.

А вот Лукаку – рекордсмен по сумме трансферных платежей. Бельгийский форвард подписал соглашение с «Челси», который заплатил «Интеру» порядка 115 миллионов евро. За все переходы Ромелу заработал 327,56 миллиона евро. В прошедшем сезоне нападающий провел 44 матча на клубном уровне, забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.

Но, кстати, УЕФА планирует отменить правила финансового фэйр-плей. Вместо этого будет предложено ввести потолок зарплат. А для тех, кто будет его превышать, – налог на роскошь. Этот порядок может быть введен с 2022 года. Клубы, выступающие в еврокубках, будут иметь право расходовать на зарплаты не более 70 % от общего объема полученных средств. Те команды, показатели которых не будут соответствовать лимиту, должны будут платить налог. Клубы, которые систематически будут становиться плательщиками налога на роскошь, могут быть в дальнейшем подвергнуты иным санкциям. Упоминается, в частности, возможность их дисквалификации.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в финал турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале. Третья ракетка планеты 14 августа проиграла в полуфинале чешской теннисистке Каролине Плишковой (6-й номер мирового рейтинга) – 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Напомним, что ранее зачехлила ракетку еще одна представительница нашей страны – Виктория Азаренко в четвертьфинале уступила именно Соболенко.

А вот на старте квалификации турнира ATP в Цинциннати белорус Илья Ивашко расправился с американцем Митчеллом Крюгером со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Следующий соперник белоруса – испанец Карлос Алькарас.