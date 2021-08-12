Брейк-данс официально вошёл в программу Олимпиады в 2024 году. Как тренируются белорусские танцоры?

Новости Беларуси. Брейк-данс официально вошел в программу главных Игр четырехлетия в 2024 году, который примет Париж, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение было принято Международным олимпийским комитетом. Каковы перспективы белорусов в этом ноу-хау, узнавала Анастасия Подлипская

Анастасия Подлипская, корреспондент:

Гелик, свеча, свайп и черепаха – это не набор слов, а базовые элементы брейк-данса, который вошел в программу Олимпийских игр. Этот вид спорта дебютирует в Париже в 2024 году. Белорусские брейкеры тоже мечтают увидеть Эйфелеву башню. А насколько это реально, будем сейчас разбираться.

Павел Черный, или же, как его называют би-бои, Пашкер, тренирует будущих чемпионов. На Кубке мира среди юниоров его подопечный Арсений Солодкий занял первое место, Юрий Ивченко замкнул тройку сильнейших. Ребятам нет и 16, а у них уже много призовых мест благодаря упорству и четкому руководству профессионала. Павел ведет кружок в центре дополнительного образования детей и молодежи «АРТ» и разрабатывает свою программу обучения в высших учебных заведениях. Кроме этого, он единственный преподаватель в Беларуси с высшим хореографическим образованием. Поэтому у юных брейкеров много перспектив, главное – хорошо выступить в Париже на Олимпийских играх, представив сольную программу.

Павел Черный, председатель президиума Белорусской федерации брейк-данса:

Можно сказать, что зародилось новое направление – спортивный брейкинг, где уже ребята, би-бои, уже развиваются в том направлении, тренируются, чтобы подходить под судейскую систему. Для того, чтобы стать олимпийскими чемпионами, чемпионаты мира, которые по новым системам уже проводятся. Для меня это было очень внезапно, я не знал, чего ожидать. Изнутри брейкинг очень спорный, своеобразный. В этом его идентичность и в этом его изюминка, можно сказать. Потому что каждый может найти что-то, в чем он может развиваться.

В брейк-данс может податься каждый. Особых усилий не нужно: свободное время, упорство, зал и нужная одежда. Танцоры надевают кепку с защитной подушкой, свободную одежду и на ноги кроссовки с нескользящей подошвой. Тренировка один раз в неделю, но более четырех часов. Брейк-данс не для девочек, но есть и исключения. За два года тренировок Ксения Ивченко 10 раз покоряла пьедестал.

Ксения Ивченко, спортивный танцор:

Все легко, тренируюсь, дружу со всеми. Все легко кажется, особо такого сложного ничего нет. Моя цель – куда-нибудь в другую страну прилететь и выиграть там.