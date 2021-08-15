Председатель Паралимпийского комитета: если спортсмен своим примером вытащит из дома инвалида – это не меньше, чем медаль

Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» на СТВ председатель Белорусского паралимпийского комитета Олег Александрович Шепель, пятикратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике. Юлия Силипицкая, СТВ:

Волнуетесь перед Токио? «Волнение дисциплинирует, дает человеку собраться»

Олег Шепель, председатель Белорусского паралимпийского комитета:

Я не знаю таких спортсменов, которые не волновались. Я думаю, что это наоборот стимулирует к показанию лучшего результата. Я думаю, волнение дисциплинирует, дает человеку собраться. Это неплохо, когда есть волнение. Юлия Силипицкая:

Современный спорт, считают, можно поднять именно с помощью психологии. То есть спортивные ресурсы именно там надо черпать. По крайней мере, так пишут в интернете. Олег Шепель:

Конечно. Мы прекрасно знаем, что человеческий организм еще не изучен. Мы прекрасно знаем, что человек, убегая от собаки, может перепрыгнуть двухметровый забор без всяких проблем. Единственное, что тренер, специалист, психолог должны в спортсмене это реализовать. Юлия Силипицкая:

А у нас есть психолог? Олег Шепель:

Конечно. Без психолога сегодня очень сложно. На Паралимпиаде немножко другие люди, потому что это люди с ограниченными возможностями. И я всегда говорил, что он могут если не все, то очень многое, и у них очень большая ответственность своя.

«Мы могли взять больше, чем 20 человек, но пандемия где-то сказалась» Юлия Силипицкая:

Где ожидаете самые сильные финалы? Олег Шепель:

Я уверен, что из 20 человек... Да, у нас семь дебютантов, но есть люди, которые уже прошли через все огниво. Юлия Силипицкая:

Каждый из них способен бороться за пьедестал, и они это будут делать. Олег Шепель:

Мы могли взять больше, чем 20 человек, но пандемия где-то сказалась, что мы не на всех отборочных выступали. Если спортсмен своим примером, результатом вытащит из четырех стен инвалида на коляске либо незрячего человека, который, пускай и не будет олимпийцем, спортсменом, а начнет вести образ жизни более активный, это не меньшая победа, чем медаль.

«Результатами, которые на Паралимпийских играх, спортсмены говорят: посмотрите на нас, помогите нам где-то, не жалейте» Юлия Силипицкая:

Человек с ограниченными возможностями может заняться любым видом спорта в нашей стране? Олег Шепель:

Безусловно, у нас не хватает безбарьерной среды. Но я всегда говорил, что когда у нас 80 лет инвалидов не было, согласно статистике, а потом появились, все сразу сделать нельзя. Но вы сами прекрасно видите, за последнее время сколько появилось элементов безбарьерной среды. Сейчас по новому законодательству с мая в обязательном порядке вновь строящиеся объекты и капитально реконструируемые должны быть не с элементами безбарьерной среды, а полностью с безбарьерной средой. Закон о людях с ограниченными возможностями прошел в первом чтении. Мы были в консультативной группе, которая эти законы разрабатывает. У нас есть РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Это организация, которая действительно занимается спортом, в том числе и массовым.