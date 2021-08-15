Председатель Паралимпийского комитета: если спортсмен своим примером вытащит из дома инвалида – это не меньше, чем медаль

Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» на СТВ председатель Белорусского паралимпийского комитета Олег Александрович Шепель, пятикратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Волнуетесь перед Токио?
Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» на СТВ председатель Белорусского паралимпийского комитета Олег Александрович Шепель, пятикратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Волнуетесь перед Токио?
Олег Шепель, председатель Белорусского паралимпийского комитета:
Я не знаю таких спортсменов, которые не волновались. Я думаю, что это наоборот стимулирует к показанию лучшего результата. Я думаю, волнение дисциплинирует, дает человеку собраться. Это неплохо, когда есть волнение.
Юлия Силипицкая:
Современный спорт, считают, можно поднять именно с помощью психологии. То есть спортивные ресурсы именно там надо черпать. По крайней мере, так пишут в интернете.
Олег Шепель:
Конечно. Мы прекрасно знаем, что человеческий организм еще не изучен. Мы прекрасно знаем, что человек, убегая от собаки, может перепрыгнуть двухметровый забор без всяких проблем. Единственное, что тренер, специалист, психолог должны в спортсмене это реализовать.
Юлия Силипицкая:
А у нас есть психолог?
Олег Шепель:
Конечно. Без психолога сегодня очень сложно. На Паралимпиаде немножко другие люди, потому что это люди с ограниченными возможностями. И я всегда говорил, что он могут если не все, то очень многое, и у них очень большая ответственность своя.
Юлия Силипицкая:
Где ожидаете самые сильные финалы?
Олег Шепель:
Я уверен, что из 20 человек... Да, у нас семь дебютантов, но есть люди, которые уже прошли через все огниво.
Юлия Силипицкая:
Каждый из них способен бороться за пьедестал, и они это будут делать.
Олег Шепель:
Мы могли взять больше, чем 20 человек, но пандемия где-то сказалась, что мы не на всех отборочных выступали. Если спортсмен своим примером, результатом вытащит из четырех стен инвалида на коляске либо незрячего человека, который, пускай и не будет олимпийцем, спортсменом, а начнет вести образ жизни более активный, это не меньшая победа, чем медаль.
Юлия Силипицкая:
Человек с ограниченными возможностями может заняться любым видом спорта в нашей стране?
Олег Шепель:
Безусловно, у нас не хватает безбарьерной среды. Но я всегда говорил, что когда у нас 80 лет инвалидов не было, согласно статистике, а потом появились, все сразу сделать нельзя. Но вы сами прекрасно видите, за последнее время сколько появилось элементов безбарьерной среды. Сейчас по новому законодательству с мая в обязательном порядке вновь строящиеся объекты и капитально реконструируемые должны быть не с элементами безбарьерной среды, а полностью с безбарьерной средой. Закон о людях с ограниченными возможностями прошел в первом чтении. Мы были в консультативной группе, которая эти законы разрабатывает. У нас есть РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Это организация, которая действительно занимается спортом, в том числе и массовым.
Юлия Силипицкая:
То есть никому не отказали еще?
Олег Шепель:
Да. У нас сегодня при помощи Гомельского облисполкома в Гомельской области открыт такой же РЦОП, где тренируются детки от пяти лет. Мы должны развивать виды спорта там, где доступность. Теннис на инвалидных колясках – у нас великолепный тренер Настя появилась. Прекрасная девушка, мастер спорта международного класса, которая много жила за рубежом. И она на энтузиазме собрала людей, и уже не один год тренирует, и там перешло уже с физкультурного движения в спортивное. Просто не хватило времени, рейтинга, чтобы выступить нашим теннисистам. Пауэрлифтинг. Парень молодой, Ходас Дима, который получил травму на чемпионате мира среди здоровых. Сегодня он активно тренируется, мы ему помогаем.
Стараемся охватить, но понимаем, что все не обхватишь. Для примера скажу, что из делегации восемь спортсменов прошли через Президентский спортивный клуб. И четыре молодых тренера прошли, которые едут на Паралимпиаду. Я думаю, что этими результатами, которые на Паралимпийских играх, спортсмены говорят: посмотрите на нас, помогите нам где-то, не жалейте. Протяните руку не нам, а тем, которые начинают. Уверен, что они добьются таких же результатов.