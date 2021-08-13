«Тренер мой умер – тоже так морально тяжеловато». Белорусские паралимпийцы готовятся к выезду в Токио

До старта паралимпийских игр в Токио остается чуть больше недели, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Церемония открытия пройдет 24 августа. Соревноваться атлеты будут на тех же аренах, на которых недавно завершилась Олимпиада. Всего разыграют 537 наград в 22 видах спорта. Дебютируют такие виды как бадминтон и таэквондо, которые заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола.

Белорусы представят страну в шести видах соревновательной программы. Не на других посмотреть, а себя показать в Японию отправятся 20 человек. Самый многочисленный десант у пловцов во главе с Игорем Бокием. В фехтовании цвета нашего флага доверено защищать чемпиону Рио-2016 Андрею Праневичу и победителю Кубка мира Алесе Мокрицкой. Спортсмены последние тренировки перед отъездом проводят на столичной базе в Уручье. Настроение у ребят боевое, они готовы на повторение своей золотой паралимпийской мечты.

Андрей Праневич, паралимпийский чемпион:

В первую очередь хочется стать двукратным. И в связи с последними событиями, с пандемией, конечно, тяжеловато все. И подготовка идет. И тренер мой умер – тоже так морально тяжеловато. Но тренируемся, деремся, стараемся. Конечно, это Олимпиада. Собираются все сильнейшие. Будет однозначно непросто. Я тоже не слабенький, поэтому шансы есть.

Алеся Мокрицкая, победитель Кубка мира:

Это моя третья Олимпиада. Могу точно сказать, что легко не будет. То есть за все нужно бороться. Надеюсь, что все получится.