«Выборы в Беларуси: только факты» – в Минске представили книгу, посвящённую избирательной системе

Выборы в картинках, статистике и фактах. Новое издание, посвященное развитию избирательной системы Беларуси, презентовали в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Книга дает полный анализ важнейших электоральных процессов в условиях политической модернизации.

Республиканский референдум 2022 года, проведение единого дня голосования, выборов делегатов ВНС и президентской избирательной кампании 2025 года. Все о подготовке крупных общественно-политических событий, а также роли Центральной избирательной комиссии в их организации и проведении. На страницах – мнения экспертов, международных наблюдателей, юристов.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Эта книга послужит хорошим источником для проведения образовательных курсов для потенциальных организаторов выборов. Да и в целом, будет популяризировать знания о нашей избирательной системе, показывать ее демократичность, успешность этой системы, которая работает, которую мы все сообща выстраивали в период суверенного развития Республики Беларусь.

Авторский коллектив уверен, что книга «Выборы в Беларуси: только факты» – будет востребована у широкой аудитории читателей. И будет интересна как специалистам из области избирательного права, так и будущим избирателям. Издание призвано повысить политическую грамотность населения. Его можно использовать в том числе в качестве пособия для проведения тематических занятий в учреждениях образования.