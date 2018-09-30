«Ты покоряешь сердца миллионов поклонников тенниса»: Президент поздравил Соболенко с победой в Ухане

Новости Беларуси. Президент Беларуси и Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с выдающейся победой на турнире в Ухане. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Поздравление Арине Соболенко с победой на турнире в Ухане
Своей искромётной игрой ты покоряешь сердца миллионов поклонников тенниса по всему миру, прославляешь родную страну и доставляешь радость белорусским любителям спорта.
Уверен, что завоевание первого титула на турнире категории «Премьер 5» Женской теннисной ассоциации – начало большого пути к громким победам и высшим ступеням мирового рейтинга.
Александр Лукашенко.
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Глава государства также отметил, что перед натиском Соболенко, её мастерством и верой в собственные силы пасуют даже лучшие теннисистки мира. Президент пожелал Арине и её команде крепкого здоровья и успешного завершения сезона.
29 сентября белорусская теннисистка в двух сетах обыграла эстонскую спортсменку Анетт Контавейт. Девушки впервые играли друг против друга.
Благодаря своей победе, с 1 октября Арина станет 16 ракеткой мира (здесь подробнее).