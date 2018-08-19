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Арина Соболенко завершила выступление в Цинциннати, уступив в полуфинале первой ракетке мира

19 августа 2018 08:24
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Новости Беларуси. Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира Cincinnati Masters первой ракетке мира.  

Как сообщает WTA Tennis, на пути к этому матчу белорусская спортсменка (34 WTA) одолела трёх теннисисток из топ-20. За неделю Соболенко отыграла более восьми часов, в то время как её соперница Симона Халеп – менее пяти.  

Симона Халеп, профессиональная теннисистка, первая ракетка мира:  
Для меня было серьёзным вызовом иметь противницу, которая ещё так молода, но уже уверенно выиграла такие хорошие и жёсткие матчи. Выходя на площадку, я сказала себе, что мне нужно расслабиться и сыграть в мою игру, это я и сделала.  

Арина Соболенко завершила выступление в Цинциннати, уступив в полуфинале первой ракетке мира-1

Фото: Jimmie48 Photography  

Итог полуфинального матча для Арины напоминает результат её четвертьфинала: игра закончилась в двух сетах, длилась 1 час 16 минут и счёт – 6:3, 6:4, но уже не в пользу Соболенко.  

Арина Соболенко, профессиональная теннисистка, 34 ракетка мира:  
Я знаю, что слишком нервничала в матче. В следующий раз я постараюсь быть на корте спокойнее. Я пыталась забивать своими ударами, но они всегда возвращались. «Почему она берёт их все?», – задавалась я вопросом. Я старалась бить сильнее и сильнее.  

Предыдущая встреча румынки и белоруски закончилась победой первой со счётом 6:2, 6:2, так что результат этого полуфинала выглядит довольно хорошо. Стоит отметить, что игра вышла действительно напряжённой, редкое очко отдавалось без длительного розыгрыша.  

В своём Instagram-аккаунте Арина попрощалась с Cincinnati Masters.  

«Спасибо тебе, cincytennis, это была отличная неделя для меня. В следующем году я вернусь сюда намного сильнее», – написала девушка.  

Финал турнира в Цинциннати состоится 19 августа. Представительница Румынии Симона Халеп будет играть против спортсменки из Нидерландов Кики Бертенс (17 WTA).  

# Теннис # Арина Соболенко # Симона Халеп

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