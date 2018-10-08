Теннис. Арина Соболенко стала 11-й ракеткой мира

Новости Беларуси. По данным WTA, белоруска Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой мира в сентябре. Кроме Арины, за это звание боролись японка Наоми Осака – шестая ракетка мира и чешка Каролин Плишкова, занимающая 7-е место в рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сентябре Соболенко выиграла турнир категории «Премьер» в Ухане (подробнее об этом читайте здесь) и добралась до четвертьфинала турнира China Open, который прошел в Пекине.

8 октября Арина поднялась на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Это лучшее достижение в карьере Соболенко.