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Теннис. Арина Соболенко стала 11-й ракеткой мира

08 октября 2018 07:52
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Новости Беларуси. По данным WTA, белоруска Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой мира в сентябре. Кроме Арины, за это звание боролись японка Наоми Осака – шестая ракетка мира и чешка Каролин Плишкова, занимающая 7-е место в рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Арина Соболенко стала 11-й ракеткой мира -1

В сентябре Соболенко выиграла турнир категории «Премьер» в Ухане (подробнее об этом читайте здесь) и добралась до четвертьфинала турнира China Open, который прошел в Пекине.

8 октября Арина поднялась на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Это лучшее достижение в карьере Соболенко.

Теннис. Арина Соболенко стала 11-й ракеткой мира -4

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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