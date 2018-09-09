«Возможно, я буду играть в видеоигры»: Наоми Осака одолела Серену Уильямс и выиграла «US Open»

Новости Японии. Японка Наоми Осака одолела на US Open 23-кратную победительницу турниров Большого шлема в одиночном разряде Серену Уильямс.

Осака победила в двух сетах со счётом 6:2, 6:4, однако радость взятия первого титула Большого шлема оказалась омрачена. В ходе матча её противница много спорила с судьёй, а затем и вовсе обвинила его в сексизме.

К слову, не только американская спортсменка увидела в поступках судьи предвзятость. Множество теннисисток согласились с ней. Одной из них стала Виктория Азаренко.

«Если бы это был мужской матч, ничего такого не произошло бы. Этого просто не случилось бы», – написала Азаренко в Twitter.

Также болельщики явно были не на стороне японки и своими действиями довели Осаку до слёз. Здесь Уильямс не смогла остаться в стороне и попросила своих фанатов прекратить, признав, что Осака действительно лучше играла. И здесь Азаренко согласилась с представительницей Америки.

«Но Наоми Осака играла невероятно, и она заслужила этот момент! Без сомнений! Поздравляю», – поздравила Виктория.