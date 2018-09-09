«Возможно, я буду играть в видеоигры»: Наоми Осака одолела Серену Уильямс и выиграла «US Open»
Новости Японии. Японка Наоми Осака одолела на US Open 23-кратную победительницу турниров Большого шлема в одиночном разряде Серену Уильямс.
Осака победила в двух сетах со счётом 6:2, 6:4, однако радость взятия первого титула Большого шлема оказалась омрачена. В ходе матча её противница много спорила с судьёй, а затем и вовсе обвинила его в сексизме.
К слову, не только американская спортсменка увидела в поступках судьи предвзятость. Множество теннисисток согласились с ней. Одной из них стала Виктория Азаренко.
«Если бы это был мужской матч, ничего такого не произошло бы. Этого просто не случилось бы», – написала Азаренко в Twitter.
Также болельщики явно были не на стороне японки и своими действиями довели Осаку до слёз. Здесь Уильямс не смогла остаться в стороне и попросила своих фанатов прекратить, признав, что Осака действительно лучше играла. И здесь Азаренко согласилась с представительницей Америки.
«Но Наоми Осака играла невероятно, и она заслужила этот момент! Без сомнений! Поздравляю», – поздравила Виктория.
Фото: Jimmie48 Photography
Сама Наоми Осака после матча сказала, что ещё не может поверить в реальность случившегося.
«Сейчас мне не кажется, что это реально. Возможно, я пойму сделанное через несколько дней. Во время игры я старалась сосредоточиться на матче, не обращая внимание на происходившее вокруг, ведь именно это помогло мне дойти до этого момента. Когда я выхожу на корт – все мои мысли только о теннисе», – поделилась мыслями теннисистка на послематчевой конференции.
Также японская спортсменка сказала, что не привыкла тратить деньги на себя. Она добавила, что счастлива, пока счастлива её семья, и самой большой наградой для неё будет встреча с сестрой в Токио. А на вопрос: «будете праздновать этой ночью?», теннисистка ответила просто: «спать».
«Я не очень социальный человек. Возможно, я буду играть в видеоигры, не знаю», – добавила Осака.
Фото: Jimmie48 Photography
Закончилась пресс-конференция вопросом: «будете пить?». «Нет, мне 20!», – отметила японка.
Единственный трёхсетовый матч в этом турнире у победительницы US Open был с Ариной Соболенко.
Теннисистки встретились в 1/8 финала – здесь подробности.