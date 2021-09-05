Паралимпиада, мировой теннис, футбол. Рассказываем о важных спортивных событиях недели

Новости Беларуси. На неделе хватало спортивных событий, но самым беспрецедентным стал результат сборной Беларуси по футболу. Наши парни в квалификации к чемпионату мира, в групповом раунде, умудрились проиграть две игры подряд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если с чехами зрители наблюдали футбол, которого уже давно не видели, в хорошем смысле слова, то 5 сентября это был позор в кубе. Ведя по ходу встречи с Уэльсом, во втором тайме отдали все что могли и даже что не могли. Хорошо, что собственные штаны не проиграли (2:3). Юлия Силипицкая, СТВ:

Не удался белорусский старт и в регулярке КХЛ. В Москве били наших «зубров», а вот в Череповце белорусы смогли показать свой потенциал на все 100. Возможно, сработал мотивационный посыл на самом высоком уровне. Подопечные Крэйга Вудкрофта демонстрировали силовой, скоростной и современный хоккей так, что «Северсталь» просто опустил клюшки. 4:1 в пользу белорусов. Надеемся, это будет не разовая акция и то, что главком сказал в начале сезона о задачах минимум плей-офф Кубка Гагарина, не мечта, а реальность. Самые интересные спортивные новости за неделю, на наш взгляд, которые заставили нас обратить на себя внимание. Стартуем.

Хотелось бы, конечно, начать с игры миллионов, но, к сожалению, белорусский футбол сегодня – не гордость страны. Деньги вливаются непомерные, вот бы индивидуалам хоть половинку, а отдача нулевая. Вопрос, что делать, уже неактуальный. А вот как так получилось? Да. Тренеры меняются на раз-два, а результат стабильно плохой. Боюсь, что сейчас специалисты и функционеры в этой области ломают свои буйные головушки, как выйти из патовой ситуации. А нам, простым смертным и фанатам игры миллионов, остается ждать, когда на горизонте вновь засияет звезда нового Малофеева, который соберет золотой состав белорусов.

А вот на первый играх стран СНГ в Казани белорусы проявили себя весьма достойно и входят в промежуточном протоколе в топ-3. Вообще, на играх СНГ около тысячи участников, более 200 белорусов, участники разыграют медали в 16 видах спорта. Турнир проходит с 3 по 11 сентября.

Паралимпиада в Токио завершилась пару часов назад. На мультифоруме выступили около 4 000 паралимпийцев из более чем 160 стран мира. Они разыграли 539 комплектов наград в 22 видах спорта. 19 белорусов участвовали в шести дисциплинах. Наши спортсмены завоевали семь наград, пять из которых наивысшей пробы, в медальном зачете белорусы расположились на 27-й позиции.

Конечно, не можем не отметить рекордсмена Паралимпиады в Токио Алексея Талая, пусть он и не привез заветного трофея, зато белорус показал, что, несмотря ни на что, надо заниматься спортом и бороться. Блеск серебра Егора Щелканова, безусловно, заставляет щуриться. Порадовала бронза молодой Лизы Петренко, выступавшей в классе F-13. Наша метательница в своей лучшей попытке отправила снаряд на 38 метров 99 сантиметров. И это теперь новый рекорд континента.

Но пять золотых медалей все же только у Игоря Бокия. После Токио Белорус стал 16-кратным чемпионом Паралимпийских игр, всего за три четырехлетних цикла, подумаешь, каких-то 12 лет. А это как-никак трудовой стаж. Ко всем этим наградам и не только приложилось и бесчисленное множество рекордов игр и мира. Причем Игорь их сам устанавливал, а после сам и сменял. Интересно, сколько еще раз Бокий будет бить самого себя.

Переходим к одному из самых дорогих и зрелищных видов спорта – теннису. Последний турнир серии «Большого шлема» в этом году – Открытый чемпиона США. Семь белорусов стартовали на US Open. Но после всех перипетий осталась только одна Арина Соболенко. Виктория Азаренко, 19-й номер мировой классификации, не смогла пройти 10-ю ракетку, испанку Гарбинье Мугурусу, и уступила – 4:6, 6:3, 2:6.

Зачехлил ракетку в мужском одиночном реестре и Илья Ивашко, 53-й в табеле о рангах, ему преградил путь к финалу итальянец Маттео Берреттини.

На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд сборная Беларуси после неудачного старта смогла собраться и записать на свой счет первую победу в групповом раунде над хозяевами площадки, командой Чехии – 3:1. Самым результативным в этой игре в стане белорусов стал Владислав Давыскиба, он набрал 20 очков. Следующая игра состоится в понедельник, 6 сентября, соперниками подопечных Виктора Бекши станет команда Словении. Четыре лучшие дружины из группы проходят в плей-офф.

И завершим наш выпуск традиционно интересными футбольными новостями. В футболе трансферы – неотъемлемая часть игры миллионов. Кто-то затратит колоссальное состояние и приобретет звезду, мечтая о большей прибыли, другие покупают, чтобы хоть как-то держаться на плаву. Белорусы за последние 10 лет, а это официальные данные FIFA, оформили 1 026 входящих трансферов, а продали 734 футболиста, вот только белорусские фамилии там плохо читаются. Наши клубы потратились на приобретение игроков чуть больше 9 миллионов долларов, а заработали на продаже футболистов 29 миллионов.

Интересно, а сколько надо, чтобы вырастить пятерку топовых своих футболистов? Конечно, с мировыми лидерами белорусам нечего тягаться. Возглавляет рейтинг по трансферным затратам Англия, почти 12,5 миллиарда долларов, в топ-10 и Португалия, скромно, чуть меньше полутора миллиарда. Но тут, конечно, их Роналду, который и рекордсмен, и шоумен.

В матче квалификации ЧМ-2022, в котором сборная Португалии играла с командой Ирландии, на 12-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота ирландцев. Роналду собирался пробить, но защитник соперников Дара О’Ши ногой откинул мяч в сторону. Роналду это возмутило и за долю секунды он правой рукой влепил нахалу пощечину, после чего ирландец схватился за голову и присел. Однако судья не стал наказывать карточками ни одного, ни другого игрока. В этом же противостоянии номер семь отметился двумя точными попаданиями и записал на свой счет рекорд забитых голов за сборную. У него 111 мячей.