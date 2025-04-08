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Новости по тегу #Егор Щелканов

«Равнялся на Игоря Бокого». Рассказываем об инклюзии в белорусском спорте – история пловца
08 апреля 2025 08:25

«Равнялся на Игоря Бокого». Рассказываем об инклюзии в белорусском спорте – история пловца

В Министерстве спорта чествовали призёров Паралимпийских игр
13 ноября 2024 17:36

В Министерстве спорта чествовали призёров Паралимпийских игр

В Минск вернулись члены национальной команды по паралимпийским видам спорта
09 сентября 2024 06:34

В Минск вернулись члены национальной команды по паралимпийским видам спорта

Егор Щелканов занял 8-е место в финале Паралимпиады
06 сентября 2024 20:07

Егор Щелканов занял 8-е место в финале Паралимпиады

Серебряный призёр Паралимпиады по плаванию: «Мы считаем, что спорт вне политики»
17 апреля 2022 17:59

Серебряный призёр Паралимпиады по плаванию: «Мы считаем, что спорт вне политики»

«В Париже будет лучше». Белорусские паралимпийцы подвели итоги сезона
02 декабря 2021 20:59

«В Париже будет лучше». Белорусские паралимпийцы подвели итоги сезона

«Видна забота, видно, что мы нужны людям». Игорь Бокий прокомментировал церемонию окончания паралимпийского года
02 декабря 2021 13:33

«Видна забота, видно, что мы нужны людям». Игорь Бокий прокомментировал церемонию окончания паралимпийского года

Паралимпиада, мировой теннис, футбол. Рассказываем о важных спортивных событиях недели
05 сентября 2021 19:59

Паралимпиада, мировой теннис, футбол. Рассказываем о важных спортивных событиях недели

В Токио проходит торжественная церемония закрытия Паралимпийских игр
05 сентября 2021 12:03

В Токио проходит торжественная церемония закрытия Паралимпийских игр

Алексей Талай выступил в финале на 50-метровке на спине. У белоруса 7-е место
02 сентября 2021 11:38

Алексей Талай выступил в финале на 50-метровке на спине. У белоруса 7-е место

Талай и Щелканов. В 9-й день Паралимпиады белорусы представлены в двух финалах
02 сентября 2021 09:07

Талай и Щелканов. В 9-й день Паралимпиады белорусы представлены в двух финалах

​Игорь Бокий на Паралимпиаде занял 5-е место на стометровке брассом
01 сентября 2021 15:31

​Игорь Бокий на Паралимпиаде занял 5-е место на стометровке брассом