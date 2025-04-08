Новости по тегу #Егор Щелканов

В конце марта на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта проходил открытый чемпионат Республики Беларусь по плаванию среди инвалидов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.
На главных Паралимпийских играх четырёхлетия белорусы завоевали 7 медалей. На пьедестале побывали исключительно представители отечественной школы плавания.
На родине атлетов встречали громкими аплодисментами и цветами.
В решающий заплыв на дистанции 100 метров баттерфляем наш атлет попал с третьим результатом. Но медальные разборки оказались настолько быстрыми, что конкуренцию составить было практически невозможно.
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