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Опубликованы обновлённые рейтинги лучших теннисистов планеты. Какие успехи у белорусов?

26 апреля 2021 17:11
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Новости Беларуси. WTA и АТР опубликовали обновленные рейтинги лучших теннисистов планеты. Так, Арина Соболенко сохранила 7-ю позицию, а Виктория Азаренко – 15-ю, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Опубликованы обновлённые рейтинги лучших теннисистов планеты. Какие успехи у белорусов?-1

Александра Саснович поднялась на строку выше, теперь она 92-я. Ольга Говорцова – 142-я, Юлия Готовко – 282-я, Вера Лапко – 333-я. Лидерство сохраняет австралийка Эшли Барти, за ней идет японка Наоми Осака, тройку замыкает румынка Симона Халеп.

Опубликованы обновлённые рейтинги лучших теннисистов планеты. Какие успехи у белорусов?-4

В рейтинге АТР среди белорусов лидирует Егор Герасимов, он смог подняться на одну позицию и теперь 76-й. Также рывок со 111-й до 107-й строчки сделал Илья Ивашко.

Опубликованы обновлённые рейтинги лучших теннисистов планеты. Какие успехи у белорусов?-7

Первое место в рейтинге занимает Новак Джокович. А победа на турнире в Барселоне позволила Рафаэлю Надалю сместить на третье место Даниила Медведева.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Ольга Говорцова # Юлия Готовко # Вера Лаппо # Эшли Барти # Наоми Осака # Симона Халеп # Егор Герасимов # Илья Ивашко # Рафаэль Надаль # Даниил Медведев # Фотофакт

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