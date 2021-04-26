Опубликованы обновлённые рейтинги лучших теннисистов планеты. Какие успехи у белорусов?

Новости Беларуси. WTA и АТР опубликовали обновленные рейтинги лучших теннисистов планеты. Так, Арина Соболенко сохранила 7-ю позицию, а Виктория Азаренко – 15-ю, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович поднялась на строку выше, теперь она 92-я. Ольга Говорцова – 142-я, Юлия Готовко – 282-я, Вера Лапко – 333-я. Лидерство сохраняет австралийка Эшли Барти, за ней идет японка Наоми Осака, тройку замыкает румынка Симона Халеп.

В рейтинге АТР среди белорусов лидирует Егор Герасимов, он смог подняться на одну позицию и теперь 76-й. Также рывок со 111-й до 107-й строчки сделал Илья Ивашко.