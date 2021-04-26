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Илья Ивашко вышел в следующий круг теннисного турнира в Мюнхене

26 апреля 2021 15:18
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Новости Беларуси. Илья Ивашко успешно преодолел стартовый раунд теннисного турнира в Мюнхене категории 250. Причем выход в следующий круг дался легко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко вышел в следующий круг теннисного турнира в Мюнхене-1


И это несмотря на то, что по другую сторону сетки был более рейтинговый оппонент. В мировой классификации белоруса и представителя Финляндии Эмиля Руусувуори разделяют более 30 строк. Однако несмотря на статус, именно наш земляк смотрелся и действовал убедительнее. Финальные цифры – 6:1, 6:2.

А вот Егор Герасимов распрощался с турниром. Вчистую отдав первый сет аргентинцу Пелье 0:6, при счете 0:2 во втором белорус снялся с состязаний по медицинским показаниям.

# Теннис # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Эмиль Руусувуори # Гидо Пелья # Фотофакт

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