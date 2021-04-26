Илья Ивашко вышел в следующий круг теннисного турнира в Мюнхене



И это несмотря на то, что по другую сторону сетки был более рейтинговый оппонент. В мировой классификации белоруса и представителя Финляндии Эмиля Руусувуори разделяют более 30 строк. Однако несмотря на статус, именно наш земляк смотрелся и действовал убедительнее. Финальные цифры – 6:1, 6:2.

А вот Егор Герасимов распрощался с турниром. Вчистую отдав первый сет аргентинцу Пелье 0:6, при счете 0:2 во втором белорус снялся с состязаний по медицинским показаниям.