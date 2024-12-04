Новости по тегу #Юлия Готовко

В матче одной восьмой белоруска потерпела поражение от Александры Эала из Филиппин со счетом 3:6, 5:7.
В полуфинальном поединке белоруске противостояла первая сеяная, россиянка Анастасия Захарова.
Для оформления победы соотечественнице понадобилось два сета – 6:2, 6:4. Белоруска одержала седьмую победу подряд на французских кортах.
Белоруска проиграла в двух сетах с одинаковым счётом 2:6.
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