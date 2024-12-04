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Новости по тегу #Юлия Готовко

Юлия Готовко не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира категории 100 в ОАЭ
04 декабря 2024 17:27

Юлия Готовко не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира категории 100 в ОАЭ

Юлия Готовко не смогла пробиться в финал теннисного турнира во Франции
19 октября 2024 19:14

Юлия Готовко не смогла пробиться в финал теннисного турнира во Франции

Белоруски Готовко и Ласкевич вышли в четвертьфиналы международных теннисных турниров
17 октября 2024 19:10

Белоруски Готовко и Ласкевич вышли в четвертьфиналы международных теннисных турниров

Юлия Готовко уступила французской теннисистке на турнире в Португалии
12 сентября 2024 19:38

Юлия Готовко уступила французской теннисистке на турнире в Португалии

Соболенко по-прежнему вторая – рейтинг WTA
15 января 2024 13:41

Соболенко по-прежнему вторая – рейтинг WTA

Ирина Шиманович и Юлия Готовко сыграют в квалификации Открытого чемпионата Австралии
12 декабря 2023 18:50

Ирина Шиманович и Юлия Готовко сыграют в квалификации Открытого чемпионата Австралии

Юлия Готовко завершила выступление на теннисном турнире в Абу-Даби
08 декабря 2023 11:44

Юлия Готовко завершила выступление на теннисном турнире в Абу-Даби

Теннис. Юлия Готовко прошла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби
06 декабря 2023 15:37

Теннис. Юлия Готовко прошла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Белоруска Юлия Готовко обыграла чешскую теннисистку на турнире в Абу-Даби
05 декабря 2023 13:14

Белоруска Юлия Готовко обыграла чешскую теннисистку на турнире в Абу-Даби

Юлия Готовко не смогла выйти в финал теннисного турнира в Трнаве
02 декабря 2023 16:10

Юлия Готовко не смогла выйти в финал теннисного турнира в Трнаве

Юлия Готовко вышла в полуфинал теннисного турнира в Италии
23 ноября 2023 19:34

Юлия Готовко вышла в полуфинал теннисного турнира в Италии

Белоруска Юлия Готовко вышла во второй круг теннисного турнира в Люксембурге
16 ноября 2023 14:50

Белоруска Юлия Готовко вышла во второй круг теннисного турнира в Люксембурге