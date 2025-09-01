Новости по тегу #Егор Герасимов

В полуфинале отбора он взял верх над хозяином кортов Пьером-Антуаном Тайлю – 6:3, 6:4.
В этом году в Минск пожаловали почти все сильнейшие теннисисты страны. Егор Герасимов колесит по миру, чтобы вернуть свои лучшие позиции – 65-я строчка в мировом рейтинге.
В поединке первого круга соотечественник обыграл хозяина кортов Кин Куангу Ху.
В полуфинальном матче он одолел американца Джеймса Трэйси со счетом 3:6, 6:1, 6:3.
Белорусский теннисист в первом круге практически провалил игру, взяв лишь два гейма.
Изменений в первой тройке у женщин не произошло.
Первая – полька Ига Швентек.
В поединке 1/16 финала белорус проиграл хозяину кортов. В первом сете соперники дошли до тай-брейка, на котором более удачливым был китаец.
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