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Новости по тегу #Егор Герасимов

Герасимов вышел в финал квалификации теннисного турнира во Франции
01 сентября 2025 12:03

Герасимов вышел в финал квалификации теннисного турнира во Франции

Большие стадионы, Кубок Дэвиса и лучший спорт для девочек. Интервью с теннисистом Егором Герасимовым
27 июля 2025 17:51

Большие стадионы, Кубок Дэвиса и лучший спорт для девочек. Интервью с теннисистом Егором Герасимовым

Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в китайском Мааньшане
25 июня 2025 11:52

Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в китайском Мааньшане

Егор Герасимов вышел в финал квалификации теннисного турнира в португальском Оэйраше
06 января 2025 10:52

Егор Герасимов вышел в финал квалификации теннисного турнира в португальском Оэйраше

Егор Герасимов потерпел поражение в первом круге турнира WTA-75 во Франции
15 октября 2024 19:51

Егор Герасимов потерпел поражение в первом круге турнира WTA-75 во Франции

Обновились теннисные рейтинги – на каких позициях белорусы
07 октября 2024 19:19

Обновились теннисные рейтинги – на каких позициях белорусы

После победы на US Open Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA
09 сентября 2024 14:46

После победы на US Open Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA

Егор Герасимов потерпел поражение на старте турнира в китайском Шанхае
02 сентября 2024 20:26

Егор Герасимов потерпел поражение на старте турнира в китайском Шанхае

Теннис. Арина Соболенко сохранила третью позицию мирового рейтинга
29 июля 2024 10:43

Теннис. Арина Соболенко сохранила третью позицию мирового рейтинга

Егор Герасимов с победы стартовал на турнире в Испании
24 июля 2024 12:01

Егор Герасимов с победы стартовал на турнире в Испании

Арина Соболенко сохранила третью позицию в рейтинге WTA
22 июля 2024 11:14

Арина Соболенко сохранила третью позицию в рейтинге WTA

Егор Герасимов с поражения стартовал на теннисном турнире в Милане
26 июня 2024 13:02

Егор Герасимов с поражения стартовал на теннисном турнире в Милане