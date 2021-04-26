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Виталий Жуковский о матче БАТЭ с «Ислочью»: контролировали ход игры и заслуженно победили

26 апреля 2021 12:56
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу завершился шестой тур. Из восьми матчей два закончились с разгромным счетом. «Шахтер» оказался сильнее «Руха» – 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такие же цифры на табло были во встрече БАТЭ и «Ислочи».

Виталий Жуковский о матче БАТЭ с «Ислочью»: контролировали ход игры и заслуженно победили-1

Драгун отметился дублем, еще по разу забивали Володько и Скавыш. Автором единственного гола «Ислочи» стал Комаровский, открывший счет на 7-й минуте. Эта победа помогла борисовчанам подняться на второе место в турнирной таблице.

У команды Жуковского 14 очков. От лидирующего «Шахтера» «желто-синие» отстают на 4 балла.

Виталий Жуковский о матче БАТЭ с «Ислочью»: контролировали ход игры и заслуженно победили-4

Виталий Жуковский, главный тренер ФК БАТЭ:
Очень ждал этой встречи, потому что здесь много близких для меня людей. Очень рады, хорошая с нашей стороны игра получилась. Понятно, что выйти и сразу пропустить на 6-й минуте… Ранний гол.

Ребята хорошо, активно играли. В принципе, мяч был штрафной «Ислочи», потом первая же атака и опять пропускаем. Выровняли игру, забили, удаление. В принципе, там уже контролировали ход игры и заслуженно победили.

Виталий Жуковский о матче БАТЭ с «Ислочью»: контролировали ход игры и заслуженно победили-7

Из остальных результатов тура: брестское «Динамо» вничью сыграло с «Витебском» – 0:0, с равным счетом закончилась игра «Гомеля» и «Торпедо-БелАЗ» – 1:1.

Виталий Жуковский о матче БАТЭ с «Ислочью»: контролировали ход игры и заслуженно победили-10

Возобновится чемпионат в четверг, 29 апреля. «Динамо-Брест» приедет в гости к «Слуцку».

# Футбол Беларуси # Максим Володько # Фотофакт

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