Александр Куль: «Схематичный баскетбол – это баскетбол прошлого века»

Новости Беларуси. В гостях студии программы «Неделя спорта» на СТВ один из самых знаменитых в прошлом белорусских баскетболистов – Александр Куль. «Лотерея не сработала»: Александр Куль о легионерах «Цмоков» Ярослав Писаренко, СТВ:

Какое впечатление у вас оставляет этот сезон в исполнении минских «Цмоков»?

Александр Куль, баскетбольный эксперт:

В предсезонке не только клуб, но и болельщики живут ожиданиями. Всегда все смотрят позитивно в будущее. Хотим лучших достижений, больше побед. В принципе, с лета я не работаю в структуре клуба, поэтому не могу поделиться какими-то деталями и инсайдами. Но, исходя из разговоров со своими друзьями, из того, что все мы читали в прессе, работа велась достаточно плотная по набору игроков, ребята прошли хорошую предсезонку. Но я знаю, что один из моментов, который неудачно сложится в этом сезоне – это подбор легионеров. К сожалению, бюджет клуба не такой, как у ЦСКА, «Жальгириса» и других клубов, которые могут позволить себе уже в предсезонке выбирать лучших из лучших, оплачивать их контракты. «Цмокам» же приходится находить оптимальное соотношение цена/качество и надеяться, что клуб получит достойного игрока. В этом сезоне не совсем угадали. Лотерея не сработала. Как обычно, не хватает у нас белорусских игроков. Да, сейчас состав омолодился, ребята, которые проводят больше времени на площадке, моложе, у них большее рвение. Но все-таки иногда не хватает опыта.

Ярослав Писаренко:

Вам не кажется, что проблема с легионерами и их приживанием в «Цмоках» из года в год повторяется? Александр Куль:

Каждый сезон по-разному. Разные моменты бывают. Но если «Цмоки» смогут выйти на уровень бюджета того же ЦСКА – такой бюджет подразумевает под собой структуру клуба – тогда будет совсем другой результат. Но вы же понимаете: у ЦСКА есть бюджет и структура, которая уже работает не один десяток лет. И тут не все замыкается на двух тренерах, которые должны просмотреть огромнейшее количество игроков и выбрать лучшего. Александр Куль о замене тренера «Цмоков»: уже должна быть химия внутри коллектива немножко другая Юлия Вороненок, СТВ:

Александр, а вот смена тренера: насколько важно было произвести эту замену? Александр Куль:

Исходя даже из опыта своей карьеры: я был в командах, где после 3-4 игр тренера снимали, пусть он и именитый, и крутой. Это всегда встряхивает команду. Если нет результата, то, конечно, нужно искать, в чем причина. Я не буду анализировать, кто был прав, кто не прав. Будем смотреть на итог: тренерский состав поменяли, команда встряхнулась. Уже должна быть химия внутри коллектива немножко другая. Ростислава Вергуна я давно знаю, в свое время даже поиграли вместе, пару лет назад даже поработали вместе в одной команде. Он, пускай и молодой, но, я считаю, очень понимающий тренер, стремящийся к большим достижениям. Независимо от того, как у него пройдет этот сезон, я считаю, у него большое будущее. Есть люди, у которых есть предрасположенность к чему-то. Вот у Ростислава расположенность к тому, чтобы работать с людьми, чтобы руководить командой. Даже Игорь Грищук, который в свое время был на посту главного тренера в «Цмоках», готовил Вергуна впоследствии занять эту должность – в «Цмоках» или каком-нибудь другом клубе.

«Я уверен, что Вергун сделает все возможное, чтобы улучшить результат» Ярослав Писаренко:

По Вергуну: после его назначения общались с ним? Александр Куль:

Лично встречаться не получалось. Конечно, после того, как его назначили, я ему позвонил, сказал: «Не знаю, как ты к этому относишься... Держись». Потому что даже если бы у Вергуна был 20-летний опыт руководства большими командами – входить в команду в середине сезона очень тяжело. То есть это команда, которую не ты набирал. Работать нужно с минимальными изменениями, потому что есть наработанные схемы, есть налаженные связи внутри команды. Какие-то комбинации, стратегия, тактика. То есть нужно не разрушить то хорошее, вычленить, что не получается, и получить какой-то результат. Учитывая, что смена состава произошла во время серии таких игр, как «Химки», ЦСКА, «Уникс». Понятно, что это команды немножко нашего уровня, и есть немножко такая фора психологическая, что мы, конечно, будем пытаться сделать все лучшее, и в такой расслабленной ситуации может и получится лучшая игра. Но, опять же, даже против сильного соперника все ожидают хорошей игры. Я уверен, что Вергун сделает все возможное, чтобы улучшить результат. Но я очень надеюсь, что эта позиция сохранится за ним на следующий сезон. Он сможет собрать команду под себя, под свою стратегию этим летом, и тогда можно с большим оптимизмом смотреть в будущий сезон. Юлия Вороненок:

Александр, насколько зависима команда от Девона Саддлера?

Александр Куль:

Команда всегда зависит от всех игроков, особенно таких ключевых, которые уровнем выше, чем средний игрок команды. А учитывая, что это легионер, на нем всегда больше ответственности. Простая логика: если он играет и показывает хороший результат, команде легче играть. Если нет – его позицию приходится подхватывать кому-то из других. И не всегда есть человек, который может выйти на его позицию. Потому что, опять же, сейчас середина сезона, и, пускай каких-то больших травм не было, я слышал, есть мелкие травмы, которые не позволяют использовать всю обойму игроков. У нас все ключевые игроки, и короткая скамейка – один из наших проблемных моментов. Ярослав Писаренко:

Еще о тренерской позиции. Александр Крутиков не будет работать с «Цмоками», но продолжает работать со сборной. Как-то повлияет уход из «Цмоков» на его другую работу? Александр Куль:

Хочется верить, что мы все профессионалы. И что тренеры, что игроки только с профессиональной точки зрения будут относиться к этой ситуации. Юлия Вороненок:

Тот факт, что в сборной выступают игроки одной команды – это плюс или минус? Или и то, и другое?