Александр Куль: «Схематичный баскетбол – это баскетбол прошлого века»
Новости Беларуси. В гостях студии программы «Неделя спорта» на СТВ один из самых знаменитых в прошлом белорусских баскетболистов – Александр Куль.
«Лотерея не сработала»: Александр Куль о легионерах «Цмоков»
Ярослав Писаренко, СТВ:
Какое впечатление у вас оставляет этот сезон в исполнении минских «Цмоков»?
Александр Куль, баскетбольный эксперт:
В предсезонке не только клуб, но и болельщики живут ожиданиями. Всегда все смотрят позитивно в будущее. Хотим лучших достижений, больше побед. В принципе, с лета я не работаю в структуре клуба, поэтому не могу поделиться какими-то деталями и инсайдами. Но, исходя из разговоров со своими друзьями, из того, что все мы читали в прессе, работа велась достаточно плотная по набору игроков, ребята прошли хорошую предсезонку.
Но я знаю, что один из моментов, который неудачно сложится в этом сезоне – это подбор легионеров. К сожалению, бюджет клуба не такой, как у ЦСКА, «Жальгириса» и других клубов, которые могут позволить себе уже в предсезонке выбирать лучших из лучших, оплачивать их контракты. «Цмокам» же приходится находить оптимальное соотношение цена/качество и надеяться, что клуб получит достойного игрока.
В этом сезоне не совсем угадали. Лотерея не сработала. Как обычно, не хватает у нас белорусских игроков. Да, сейчас состав омолодился, ребята, которые проводят больше времени на площадке, моложе, у них большее рвение. Но все-таки иногда не хватает опыта.
Ярослав Писаренко:
Вам не кажется, что проблема с легионерами и их приживанием в «Цмоках» из года в год повторяется?
Александр Куль:
Каждый сезон по-разному. Разные моменты бывают. Но если «Цмоки» смогут выйти на уровень бюджета того же ЦСКА – такой бюджет подразумевает под собой структуру клуба – тогда будет совсем другой результат. Но вы же понимаете: у ЦСКА есть бюджет и структура, которая уже работает не один десяток лет. И тут не все замыкается на двух тренерах, которые должны просмотреть огромнейшее количество игроков и выбрать лучшего.
Александр Куль о замене тренера «Цмоков»: уже должна быть химия внутри коллектива немножко другая
Юлия Вороненок, СТВ:
Александр, а вот смена тренера: насколько важно было произвести эту замену?
Александр Куль:
Исходя даже из опыта своей карьеры: я был в командах, где после 3-4 игр тренера снимали, пусть он и именитый, и крутой. Это всегда встряхивает команду. Если нет результата, то, конечно, нужно искать, в чем причина. Я не буду анализировать, кто был прав, кто не прав. Будем смотреть на итог: тренерский состав поменяли, команда встряхнулась. Уже должна быть химия внутри коллектива немножко другая.
Ростислава Вергуна я давно знаю, в свое время даже поиграли вместе, пару лет назад даже поработали вместе в одной команде. Он, пускай и молодой, но, я считаю, очень понимающий тренер, стремящийся к большим достижениям. Независимо от того, как у него пройдет этот сезон, я считаю, у него большое будущее. Есть люди, у которых есть предрасположенность к чему-то. Вот у Ростислава расположенность к тому, чтобы работать с людьми, чтобы руководить командой. Даже Игорь Грищук, который в свое время был на посту главного тренера в «Цмоках», готовил Вергуна впоследствии занять эту должность – в «Цмоках» или каком-нибудь другом клубе.
«Я уверен, что Вергун сделает все возможное, чтобы улучшить результат»
Ярослав Писаренко:
По Вергуну: после его назначения общались с ним?
Александр Куль:
Лично встречаться не получалось. Конечно, после того, как его назначили, я ему позвонил, сказал: «Не знаю, как ты к этому относишься... Держись». Потому что даже если бы у Вергуна был 20-летний опыт руководства большими командами – входить в команду в середине сезона очень тяжело.
То есть это команда, которую не ты набирал. Работать нужно с минимальными изменениями, потому что есть наработанные схемы, есть налаженные связи внутри команды. Какие-то комбинации, стратегия, тактика. То есть нужно не разрушить то хорошее, вычленить, что не получается, и получить какой-то результат. Учитывая, что смена состава произошла во время серии таких игр, как «Химки», ЦСКА, «Уникс». Понятно, что это команды немножко нашего уровня, и есть немножко такая фора психологическая, что мы, конечно, будем пытаться сделать все лучшее, и в такой расслабленной ситуации может и получится лучшая игра. Но, опять же, даже против сильного соперника все ожидают хорошей игры.
Я уверен, что Вергун сделает все возможное, чтобы улучшить результат. Но я очень надеюсь, что эта позиция сохранится за ним на следующий сезон. Он сможет собрать команду под себя, под свою стратегию этим летом, и тогда можно с большим оптимизмом смотреть в будущий сезон.
Юлия Вороненок:
Александр, насколько зависима команда от Девона Саддлера?
Александр Куль:
Команда всегда зависит от всех игроков, особенно таких ключевых, которые уровнем выше, чем средний игрок команды. А учитывая, что это легионер, на нем всегда больше ответственности.
Простая логика: если он играет и показывает хороший результат, команде легче играть. Если нет – его позицию приходится подхватывать кому-то из других. И не всегда есть человек, который может выйти на его позицию. Потому что, опять же, сейчас середина сезона, и, пускай каких-то больших травм не было, я слышал, есть мелкие травмы, которые не позволяют использовать всю обойму игроков. У нас все ключевые игроки, и короткая скамейка – один из наших проблемных моментов.
Ярослав Писаренко:
Еще о тренерской позиции. Александр Крутиков не будет работать с «Цмоками», но продолжает работать со сборной. Как-то повлияет уход из «Цмоков» на его другую работу?
Александр Куль:
Хочется верить, что мы все профессионалы. И что тренеры, что игроки только с профессиональной точки зрения будут относиться к этой ситуации.
Юлия Вороненок:
Тот факт, что в сборной выступают игроки одной команды – это плюс или минус? Или и то, и другое?
Александр Куль:
Однозначно большой плюс. Есть такая практика – чем больше игроков из одной команды, тем проще наигрывать комбинации и выстраивать тактику ведения игры со сборной командой. Не нужно собирать игроков из разных мест и пытаться обучить их чему-то новому. Чем больше команда работает вместе, тем лучше взаимопонимание, и тем лучше результат.
Болельщикам «Цмоков» в будущем ждать в первую очередь интересного баскетбола
Ярослав Писаренко:
И в конце небольшой прогноз от вас: чего ждать болельщикам «Цмоков» в ближайшем будущем?
Александр Куль:
В первую очередь – интересного баскетбола. Немного различные стили баскетбола проповедуют что Александр Васильевич, что Ростислав Николаевич. Мне больше нравится баскетбол Ростислава. Это более современный баскетбол. Баскетбол менее схематичный, в большей степени рассчитан на то, чтобы игроки сами понимали, что нужно делать в игровых ситуациях, брали на себя ответственности и принимали решения.
Схематичный баскетбол – это баскетбол прошлого века. Сейчас все у нас развивается, все улучшается, и сейчас более ценятся игроки, которые умеют думать, оценивать и принимать собственное решение. Если игрок ломает комбинацию, он делает это обоснованно. Тяжело будет полностью это поменять на переправе, но шаг за шагом, понемножку Ростислав с этим справится. Будем наблюдать, будем болеть.