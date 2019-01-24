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Михаил Коляда: приятно, когда люди приезжают издалека поддержать спортсмена

24 января 2019 19:05
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Новости Беларуси. На чемпионате Европы по фигурному катанию 24 января борьбу за медали начали мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Коляда: приятно, когда люди приезжают издалека поддержать спортсмена-1

На суд жюри свое выступление в короткой программе представил и белорус Яков Зенько. Увы, набранные баллы не позволили ему пробиться в произвольную программу. У белоруса лишь 30-е место.

Михаил Коляда: приятно, когда люди приезжают издалека поддержать спортсмена-4

Лидерство по итогам короткой программы у мужчин захватил россиянин Михаил Коляда. Он показал лучший результат сезона – 100,49 балла, опередив даже двукратного чемпиона мира и шестикратного чемпиона Европы испанца Хавьера Фернендеса.

Михаил Коляда: приятно, когда люди приезжают издалека поддержать спортсмена-7

Михаил Коляда, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Россия):
Знаете, на самом деле очень приятно, когда люди приезжают откуда-то издалека специально поддержать спортсмена, и это безусловно чувствуется. Огромное им спасибо за их поддержку.

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# Фигурное катание # Михаил Коляда # Фотофакт

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