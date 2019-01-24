Михаил Коляда: приятно, когда люди приезжают издалека поддержать спортсмена

Новости Беларуси. На чемпионате Европы по фигурному катанию 24 января борьбу за медали начали мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На суд жюри свое выступление в короткой программе представил и белорус Яков Зенько. Увы, набранные баллы не позволили ему пробиться в произвольную программу. У белоруса лишь 30-е место.

Лидерство по итогам короткой программы у мужчин захватил россиянин Михаил Коляда. Он показал лучший результат сезона – 100,49 балла, опередив даже двукратного чемпиона мира и шестикратного чемпиона Европы испанца Хавьера Фернендеса.