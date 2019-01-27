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Невеста Фернандеса: Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию

27 января 2019 17:24
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Новости Беларуси. Призер Олимпиады и двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес признался сразу: приехал за седьмой медалью чемпионата Европы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Невеста Фернандеса: Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию-1

И доказал: равных в Старом Свете ему пока нет. Вот он – триумф и яркий финал его карьеры. На минском льду знаменитый испанец попрощался с профессиональным спортом.

Невеста Фернандеса: Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию-4

Неотступно за легендарным Хави следовали и фанаты с разных континентов, заодно открывая для себя нашу страну.

Невеста Фернандеса: Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию-7

Хавьер Фернандес, семикратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира по фигурному катанию (Испания):
Это было превосходно! Организация отличная, фантастическая арена, хороший отель. Все великолепно! Минск, без сомнений, отлично справился. К сожалению, не было времени увидеть город. Но, я надеюсь, в другой раз получится.

Невеста Фернандеса: Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию-10

Возможно, немного больше посмотреть город успели родные чемпиона. В Минск, не испугавшись холодов, поддержать Хавьера приехали его родители и невеста.

Невеста Фернандеса: Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию-13

Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию. И, конечно же, наблюдали за Хави.

Невеста Фернандеса: Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию-16

Мы здесь, чтобы он чувствовал нашу поддержку и любовь. Это его последние соревнования. Рады, что у него получилось красиво завершить карьеру.

# Фигурное катание # Хавьер Фернандес # Энрикета Лопес # Фотофакт

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