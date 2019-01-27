Невеста Фернандеса: Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию

Новости Беларуси. Призер Олимпиады и двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес признался сразу: приехал за седьмой медалью чемпионата Европы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И доказал: равных в Старом Свете ему пока нет. Вот он – триумф и яркий финал его карьеры. На минском льду знаменитый испанец попрощался с профессиональным спортом.

Неотступно за легендарным Хави следовали и фанаты с разных континентов, заодно открывая для себя нашу страну.

Хавьер Фернандес, семикратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира по фигурному катанию (Испания):

Это было превосходно! Организация отличная, фантастическая арена, хороший отель. Все великолепно! Минск, без сомнений, отлично справился. К сожалению, не было времени увидеть город. Но, я надеюсь, в другой раз получится.

Возможно, немного больше посмотреть город успели родные чемпиона. В Минск, не испугавшись холодов, поддержать Хавьера приехали его родители и невеста.

Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию. И, конечно же, наблюдали за Хави.