Яков Зенько подвёл итоги своего выступления на ЧЕ по фигурному катанию

Новости Беларуси. 24 января вся Беларусь болела за нашего фигуриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 24 января вся Беларусь болела за нашего фигуриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для Якова Зенько домашний чемпионат Европы второй в карьере. Признаётся: качественный лёд и поддержку публики почувствовал. Дома, как говорится, и стены помогают. Да ещё и родители – лучшие болельщики – совсем рядом.
Яков Зенько, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):
Потрясающее чувство, когда выходил на лед. Это не передать словами. Поддерживали все мои родственники, все родные и близкие, которые меня знают, друзья. Поддерживали, безусловно.
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