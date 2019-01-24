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Яков Зенько подвёл итоги своего выступления на ЧЕ по фигурному катанию

24 января 2019 18:23
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Новости Беларуси. 24 января вся Беларусь болела за нашего фигуриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яков Зенько подвёл итоги своего выступления на ЧЕ по фигурному катанию-1

Яков Зенько подвёл итоги своего выступления на ЧЕ по фигурному катанию-3

Для Якова Зенько домашний чемпионат Европы второй в карьере. Признаётся: качественный лёд и поддержку публики почувствовал. Дома, как говорится, и стены помогают. Да ещё и родители – лучшие болельщики – совсем рядом.

Яков Зенько подвёл итоги своего выступления на ЧЕ по фигурному катанию-6

Яков Зенько, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):
Потрясающее чувство, когда выходил на лед. Это не передать словами. Поддерживали все мои родственники, все родные и близкие, которые меня знают, друзья. Поддерживали, безусловно.

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# Фигурное катание # Яков Зенько # Фотофакт

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