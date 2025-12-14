Вишня с перцем и малина с кактусом! Какие десерты к Новому году подготовили белорусские кондитеры
Перед Новым годом растут продажи сладостей. В том числе на зарубежные рынки. Сладкую жизнь любят не только в Беларуси. А перед зимними праздниками производители готовы расстараться, чтобы удивить покупателей. Да и какой же новый год без конфет под елочкой.
Как заявили в Госпищепроме, в этом сезоне изготовят почти 3 миллиона подарков. Аппетиты потребителей значительно выросли по сравнению с 2024 годом.
Вкус праздника оценила Алеся Иванова.
Насыщенный аромат ванили, какао и теплой карамели. Запахом приближающегося праздника наполнен конфетно-шоколадный цех кондитерской фабрики. В эти декабрьские дни – здесь особенно жарко. Ведь чтобы этот Новый год для белорусов стал по-настоящему сладким – работа не останавливается даже ночью.
Виктор Шелоевских, ведущий инженер-технолог кондитерской фабрики:
Сейчас на этой линии производятся конфеты с вишней и перцем. В варочном отделении готовятся корпус и начинка для этой конфеты, после чего они подаются в отливочную голову, где корпус с начинкой отливается в заранее отштампованные крахмальные формы.
Вишня с перцем, малина с кактусом – тренд уходящего года. Необычное сочетание вкусов, которое способно удивить даже самого искушенного гурмана. Но прежде, чем конфеты попадут к покупателю, им предстоит пройти целый путь «преображения», где каждый этап превращает простые компоненты в любимое лакомство. После того, как конфетную массу погрузили в формочки, ячейки отправляют охлаждаться на 6 часов.
Алеся Иванова, корреспондент:
А на этом производственном участке всеми любимые шоколадные сладости приобретают свой финальный вид. У меня в руке помадная конфета, которую мы сейчас вместе с вами заглазируем. И вот спустя считанные минуты – пройдя через охлаждающий тоннель – наша шоколадная конфета готова к завертке. Но сегодня у нас есть уникальная возможность съесть ее прямо с конвейера.
Интересно, что подготовка к Новому году на кондитерской фабрике – процесс круглогодичный. Работу над коллекцией начинают с февраля. Анализируют спрос, придумывают новый дизайн упаковок. В 2025 году на прилавках свыше 40 наименований подарков – от 300 граммов до 3 килограмм. В новогоднем ассортименте как классические наборы в картонных коробках, так и эксклюзивные варианты.
Дарья Орлова-Литвинова, ведущий специалист отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики:
В этом году мы сделали акцент на символе года – это год коня. У нас представлен такой конь в пальто. Интересный лимитированный набор конфет – он в виде 3D рисунка, вдохновлялись сказками из детства.
В 2025 году фабрика начала продавать новогодние наборы еще в середине сентября. Чтобы успеть за растущим спросом, на предприятии задействовали три производственные линии, которые работают в три смены. Благодаря этому, только за ноябрь здесь выпустили свыше миллиона наборов.
Юлия Гостеева, заместитель генерального директора по производству кондитерской фабрики:
Сегодня уже смело можно сказать, что мы реализовали более 1 миллиона 293 тысяч штук новогодних подарков. К уровню прошлого года мы планируем реализовать полтора миллиона новогодних подарков. В основном в наших составах находятся шоколадные изделия. Как глазированные, так и неглазированные.
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