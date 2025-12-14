Вишня с перцем и малина с кактусом! Какие десерты к Новому году подготовили белорусские кондитеры

Перед Новым годом растут продажи сладостей. В том числе на зарубежные рынки. Сладкую жизнь любят не только в Беларуси. А перед зимними праздниками производители готовы расстараться, чтобы удивить покупателей. Да и какой же новый год без конфет под елочкой. Как заявили в Госпищепроме, в этом сезоне изготовят почти 3 миллиона подарков. Аппетиты потребителей значительно выросли по сравнению с 2024 годом. Вкус праздника оценила Алеся Иванова.

Насыщенный аромат ванили, какао и теплой карамели. Запахом приближающегося праздника наполнен конфетно-шоколадный цех кондитерской фабрики. В эти декабрьские дни – здесь особенно жарко. Ведь чтобы этот Новый год для белорусов стал по-настоящему сладким – работа не останавливается даже ночью.

Виктор Шелоевских, ведущий инженер-технолог кондитерской фабрики:

Сейчас на этой линии производятся конфеты с вишней и перцем. В варочном отделении готовятся корпус и начинка для этой конфеты, после чего они подаются в отливочную голову, где корпус с начинкой отливается в заранее отштампованные крахмальные формы. Вишня с перцем, малина с кактусом – тренд уходящего года. Необычное сочетание вкусов, которое способно удивить даже самого искушенного гурмана. Но прежде, чем конфеты попадут к покупателю, им предстоит пройти целый путь «преображения», где каждый этап превращает простые компоненты в любимое лакомство. После того, как конфетную массу погрузили в формочки, ячейки отправляют охлаждаться на 6 часов.

Алеся Иванова, корреспондент:

А на этом производственном участке всеми любимые шоколадные сладости приобретают свой финальный вид. У меня в руке помадная конфета, которую мы сейчас вместе с вами заглазируем. И вот спустя считанные минуты – пройдя через охлаждающий тоннель – наша шоколадная конфета готова к завертке. Но сегодня у нас есть уникальная возможность съесть ее прямо с конвейера. Интересно, что подготовка к Новому году на кондитерской фабрике – процесс круглогодичный. Работу над коллекцией начинают с февраля. Анализируют спрос, придумывают новый дизайн упаковок. В 2025 году на прилавках свыше 40 наименований подарков – от 300 граммов до 3 килограмм. В новогоднем ассортименте как классические наборы в картонных коробках, так и эксклюзивные варианты.

Дарья Орлова-Литвинова, ведущий специалист отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики:

В этом году мы сделали акцент на символе года – это год коня. У нас представлен такой конь в пальто. Интересный лимитированный набор конфет – он в виде 3D рисунка, вдохновлялись сказками из детства.