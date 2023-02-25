Новости Беларуси. Перенесемся в «Раубичи». Там сегодня, 25 февраля, проходит традиционная «Минская лыжня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортивный комплекс собрал огромное количество зрителей и участников. В смешанных биатлонных эстафетах стартуют команды представителей высших органов власти, различных министерств и ведомств, комитетов и силовых структур, а также любителей зимних видов спорта. В празднике «Минская лыжня» участвует Президент Беларуси.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Очень меняются в лучшую сторону правила – очень жестко все, как на Олимпийских играх. Никаких подстав, никаких нарушений. Видно, что народ с таким удовольствием идет, все такое зрелище очень желают увидеть. Главное, чтобы высшие чиновники вовлеклись в здоровый образ жизни. Вот этот принцип соблюдается.