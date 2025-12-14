335 км гирлянд – сколько стоит новогодняя иллюминация в Минске?

Вы заметили, насколько за последние годы ярче стали наши города в преддверии праздника? Не будь света, то преимущественно бесснежные декабри едва ли нас так радовали. Как столица наряжается к Новому году, узнали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Евгений Стаселович, первый заместитель директора – главный инженер УП «Мингорсвет»:

На сегодня на балансе предприятия «Мингорсвет» 335 километров гирлянд, 629 световых объемных фигур. В этом году прирост составил более 30 километров гирлянд. Можно сказать, что 700 тысяч киловатт в час потребляет праздничная иллюминация в Минске.