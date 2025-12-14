335 км гирлянд – сколько стоит новогодняя иллюминация в Минске?

Вы заметили, насколько за последние годы ярче стали наши города в преддверии праздника? Не будь света, то преимущественно бесснежные декабри едва ли нас так радовали.
Как столица наряжается к Новому году, узнали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Вы заметили, насколько за последние годы ярче стали наши города в преддверии праздника? Не будь света, то преимущественно бесснежные декабри едва ли нас так радовали.
Как столица наряжается к Новому году, узнали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Евгений Стаселович, первый заместитель директора – главный инженер УП «Мингорсвет»:
На сегодня на балансе предприятия «Мингорсвет» 335 километров гирлянд, 629 световых объемных фигур. В этом году прирост составил более 30 километров гирлянд. Можно сказать, что 700 тысяч киловатт в час потребляет праздничная иллюминация в Минске.
Евгений Стаселович:
Вся праздничная иллюминация является светодиодной. Сам процесс начался порядка 15 лет назад, именно внедрение светодиодов. Если сравнивать лампочку накаливания, которая раньше была – она потребляла 15 ватт, 25 ватт одна единица. Сегодня целый метр гирлянды потребляет меньше ватта. Час потребления иллюминации в среднем составляет 550 белорусских рублей.